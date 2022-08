Galériával 3 órája

Büszkék értékeikre a kisújszállási hagyományőrzők, most közkinccsé tették őket

Százötvennél is több helyi értéket kutattak fel az elmúlt években a kisújszállási hagyományőrzők, lokálpatrióták. A kincseket most könyvbe foglalták, és hatvanat belőlük egy kiállításon is bemutattak a városházán.

Daróczi Erzsébet Daróczi Erzsébet

Kecze István (balra), dr. Ducza Lajos (középen) és dr. Kovács Tibor az Értékünk Kisújszállás könyvvel Fotó: Daróczi Erzsébet

– Értékünk Kisújszállás! Ilyen díszlettel körülöttünk abban nyugodt szívvel megállapodhatunk, hogy számunkra, lokálpatrióták számára ez egyértelmű fogalom. Viszont a mai naptól mégis sokkal többet jelent ez a kifejezés, egy dokumentumkötetet és egy kiállítást a Városház-palota dísztermében – mondta a szerdai bemutatón Kecze István polgármester, aki ünnepnek nevezte a megnyitó napját. Azért is ünnep, mert az újratelepülés háromszázötödik évében járnak – szinte napra pontosan ekkorra – augusztus tizenhetedikére – esett a visszatelepülést engedélyező oklevél kibocsátása. Ezt ünneplik a most megjelent könyvvel és a kiállítással. A helyi értékek kutatása 2014-ben, az önkormányzat által megalapított helyi Értéktár Bizottság megalapításával kezdődött. A bizottság tagjai feladatul kapták, hogy azonosítsák a városban fellelhető nemzeti értékeket, és hozzák létre a települési értéktárat. A feltárómunkát dr. Tóth Albert, dr. Ducza Lajos és Nagy István mellett a város lakói és civil szervezetei is segítették, az egyedi értékeket Tatár Péter kulturális szervező dokumentálta és rendszerezte. Mára százötvenhat természeti, tárgyi és szellemi értéket sikerült beazonosítani, szöveggel, részben képpel dokumentálni. Az önkormányzat kereste a lehetőséget a helyi értékek bemutatására is. Miután sikeresen pályáztak az Agrárminisztérium és az Országos Hungarikum Bizottsághoz „Értékek megőrzése Kisújszálláson” munkájukkal, lehetőséget kaptak kiadványok készítésére, kiállítások rendezésére is. Ennek az eredménye a mostani tárlat és a könyv, melynek elkészültében sokan közreműködtek a kutatómunkát végzőktől a fotósokon, szerkesztőkön át.

Dr. Ducza Lajos, az Értéktár Bizottság jelenlegi elnöke, a kötet főszerkesztője elmondta, a kiadványban a város egyedi, másoktól eltérő, de számunkra fontos értékeit szerették volna bemutatni hét nagy tematikus fejezetben az agrár és élelmiszer-gazdaságtól az épített környezeten át a kulturális örökségig. Így szó van benne a kisújszállási hungarikum rizstől és a város jeles épületeiről éppúgy, mint a népi hagyományokról és a művészeti és hagyományőrző közösségekről. Helyet kaptak benne a helyi képzőművészek, alkotói közösségek, illetve a városban élt és alkotott híres emberek is, Arany Jánostól Csukás Istvánig. Egy páratlan kiállításnak lehetünk tanúi. Minden, ami minket jellemez évszázadok óta, annak a veleje most itt van. Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy ismerősei, barátai körében is terjessze, milyen értékekkel büszkélkedhetünk itt, a Nagykunság kulturális fővárosában, és nézzék is meg a kiállítást minél többen – kérte megnyitójában dr. Kovács Tibor alpolgármester.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!