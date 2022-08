Az „Ugye mi jó barátok vagyunk?” című koncerten vastaps fogadta a muzsikusokat a Székely Mihály Szabadtéri Színpadon. A részben népzenét, részben népzenei elemeket is felhasználó könnyű- és világzenét játszó Csík Zenekar örömmel érkezett Jászberénybe, ahol már nem először varázsolták el a közönséget. A repertoárban felcsendültek többek között mezőségi, kalotaszegi és gyimesi dallamok, de a Quimby Most múlik pontosan kezdetű nótája, a Kispál és a Borz jól ismert De szeretnék, valamint a Csillag vagy fecske című dalának feldolgozása is.