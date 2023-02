Mozgásomban korlátozott lettem egy nagyobb balesetet követően – magyarázta Kolozsvári Johanna.

– Mindig is igen tevékeny életet éltem ezért fontosnak tartottam, hogy ne hasztalanul töltsem az időt. Akkor fiam, Norbert, aki jómaga is tűzoltó, arra inspirált, hogy folytassam a gyerekkori rajzolást. Ahogy telt-múlt az idő belekezdtem az olajfestmények készítésébe is, melyekkel több pályázaton is megmérettettem magam.

A kunhegyesi festőművész alkotásai egytől egyig igen élethűnek bizonyulnak. Számtalan szakmabeli méltatta munkáját és több aranyéremmel és elismeréssel gazdagodott pályája során. Csendéletei kellőképp kifejezik érzéseit és azok mögöttes tartalmát, melyet bárki magáénak érzhet. Az alkotásban máig aktív művész kellő szerénységgel és alázattal végzi munkáját, melyben a tűzoltók munkájának fontosságát is hangsúlyozni kívánja.

Eleinte jómagam is kapkodtam a témák között, hogy tájkép, tanya, csendélet vagy portré festés az ami illik hozzám

– fejtette ki hírportálunknak Kolozsvári Johanna amatőr festőművész.

– Mostanra kialakult egy kép, aminek köszönhetően az alkotói tevékenységem során igen fontossá vált a tűzoltók munkájának a bemutatása. Mára több mint 250 festményt ajándékoztam, aminek hatására 14 megyei napilap és több helyi híradó is beszámolt munkáimról. Mára viszont számtalan portrét készítettem. Az elmúlt időben felkeresett egy család, aki arra kért, hogy az egykori nagypapa csendőr képét alkossam újra olaj festményeken keresztül.

