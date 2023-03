Valami iránt, és ez a néptáncművészet, nagyon régóta elkötelezett vagyok. Volt, amikor a saját örömömre táncoltam vagy koreografáltam, de egy jó ideje már másokéra, főleg a közönségére is teszem ezt. Utóbbi azonban már felelősséggel is jár. Ha „a mások” elégedettek az előadással, akkor az elismerés, a taps már nem is nekem szól. Inkább egy közösségnek. Akik eltáncolják, elzenélik azt a művet, melyben nekem annyi szerepem van, hogy a saját elképzeléseimet instruálom. A díjaim ezért, noha részemre szólnak, ám a hajdani és mostani táncos társulataimnak is az érdeme. Köszönet mindezért nekik, a barátaimnak