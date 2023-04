– Nagy ünnep ez számunkra. Egyrészt azért, mert négy hónap zárva tartás után újra átadjuk a közönségnek a Galériát, másrészt pedig természetesen azért, mert egy olyan kiváló alkotó műveit mutatjuk be, mint Zádor István. Ráadásul a művésznek talán életében sem volt ekkora alapterületű kiállítása – mondta el dr. Horváth László múzeumigazgató a tárlatról tartott szerdai sajtótájékoztatón.

Csiszár Róbert, a kiállítás kurátora is szólt arról, hogy nagy adósságot törlesztenek ezzel a kiállítással a kiváló művész felé.

– A hatvan évet felölelő életművéből húsz évet töltött Szolnokon. A művészetének színe-java a városhoz köti, az itt készült alkotásai díjakat nyertek, neves, nemzetközi kiállításokon is „bemutatkoztak”. Természetesen nem csak az itt készült művekből láthatunk a mostani kiállításon – emelte ki Csiszár Róbert.

A kurátor rámutatott, nem volt egyszerű összeállítani a tárlatot, hiszen nagyon sok alkotást magángyűjtőktől kellett kérni.

– Sorozatainak darabjait mutatjuk be, összesen nyolcvan művet. A sorozatok egyébként önmagukban is egy életművet tesznek ki, ezért is lett a tárlat címe az, hogy „Életmű az életműben” – hangsúlyozta a kurátor.

Csiszár Róbert arról is szólt, hogy a sokszínű, sok stílusban alkotó művész fotós is volt, méghozzá harctéri fotós. Innen Szolnokról vitték be a frontra, aztán ide jött vissza. A világháborús életműve is óriási, köztük fényképek is vannak. Ezeket a kiállításon egy kivetítőn tárják a közönség elé.

A kiállításon Zádor István nyolcvan alkotását csodálhatják meg a látogatók

Fotós: Nagy Balázs

A kiállítás április 15-én délután három órakor nyílik meg, s egészen június 24-ig látogatható. Ez idő alatt megjelenik majd az a könyv is, melynek Zádor István kéziratos visszaemlékezése alkotja az alapját. Csiszár Róbert elmondta, évek óta dolgozik a köteten, mely közel száz festményt és négyszázhetven grafikát, Zádor István meghatározó alkotásait mutatja be.