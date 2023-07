A földvári intézmény Facebook-oldalán olvasható beszámoló szerint F. Kovács Péter, a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze közel egy esztendőt töltött Tajvanon 2018-ban, előadásában természetesen tapasztalataival színesítette. Prezentációja első felében Tajvan földrajzi adottságait, történelmét, kultúráját és gazdasági felívelését részletezte, majd pedig személyes benyomásait ecsetelte.

A szolnoki után egy ázsiai szakember szólalt fel: Hsiao Ying Ting, a Tainan Center of Archaeological Research régésze a Tainan Center of Archaeological Research által folytatott ásatásokról számolt be, később pedig a Qing-dinasztia adminisztrációs központjának régészeti kutatását mutatta be a Tiszazugi Földrajzi Múzeum beszámolója szerint. Az előadást dr. Hoppál Krisztina Kinga, az ELTE Róma Világ és a Távol-Kelet Kutatócsoportjának vezetője fordította le magyarra.