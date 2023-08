Idén huszonöt éves a mezőtúri Napsugár Kultúrkör, mely színvonalas jubileumi rendezvénnyel ünnepelte a közelmúltban fennállásának évfordulóját. A Napsugár Kultúrkör példamutató, aktív tevékenysége már hosszú ideje gazdagítja a város kulturális életét.

A rendezvényen számos mezőtúri civil szervezet is részt vett, az ünnepi alkalom jól példázta a klubok közötti kiváló kapcsolatot. Az évfordulóhoz Szűcs Dániel polgármester is gratulált, aki be is számolt közösségi oldalán az ünnepségről. A városvezető külön megköszönte a munkát a klub vezetőségének, Rusziné Pannikának és Kalóczkai Sándorné Magdikának, akik elkötelezetten és lelkesen vezetik a klubot.