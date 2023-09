A kiállítás címe egy olyan földrajzi és szellemi-lelki tranzit pontot jelöl, ahol a kiállítók pályája, barátsága elkezdődött.

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karáról indulva Balassa Boglárka, Bíró Boglárka, Donka Péter, Lukács Ildikó, Nagy Lilla, Szabó Barbara szétszóródott ugyan a világban, de a közös élmények, a kötődés újra összehozta a társaságot. A művészek csoportos tárlatának megnyitóján Góg Zoltán, a Jászkerület Nonprofit Kft. program- és kiállítás szervezője köszöntötte a jelenlévőket. Az alkotók nevében Lukács Ildikó fogalmazta meg azt a kötést, kötődést, ami életre hívta a Csomópontok című kiállítást.

– Olyan emberek randevúja ez, akiket több különböző szál fűz egymáshoz. Egy ideje fizikálisan távol került egymástól az itt kiállító hat ember, de ez nem jelentett lelki vagy művészeti elszakadást. Mindenki őriz a másiktól egy kis darabot. A kiállított munkák tűnhetnek különbözőnek, akár távolinak is egymástól, mint egyfajta párhuzamos kitérők, mégis összeköti őket az évek során megtapasztalt közösség. Az együtt átélt élmények, tapasztalatok is egyfajta gravitáció, belülről fakadó vonzódás, ami a különböző pályán mozgó bolygókat egy rendszerben tartja. Egy csomópont, ami biztosítékot jelent, hogy bármi is jöjjön létre ezen a találkán, az nem lehet rossz – öntötte szavakba érzéseit Lukács Ildikó.

Fotó: Pesti József

A tárlatot megnyitó Rajna Nóra újságíró az alkotásokból merítve ihletet saját novellájával ajánlotta a műveket a közönség figyelmébe. Mint mondta, a Csomópont számára olyan biztos helyet jelöl, ahol nyugodtan letehetjük gondolatainkat, mert a többiek megtartanak. A rendezvényt Galsi Olga hangulatos gitárjátéka színesítette.