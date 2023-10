Egyes kutatások szerint már 1045 körül lakott terület volt Szolnok. Először azonban I. Géza király 1075-re datált, a garamszentbenedeki bencés apátság megalapítására vonatkozó oklevelében jelenik meg a város neve. „Hivatalosan” így innentől számítják a település működését, melynek 2025-ben 950 éves jubileumát ünnepelhetjük.

– Ez egy nagyszabású esemény, szeretnék igazán méltóvá tenni, ezért dolgozunk, dolgoznak a kollégák már most rajta. Nem kicsi a felelősség, hiszen ötven évvel ezelőtt, a kilencszázadik évfordulón már nagyszabású dolgok történtek, amik meghatározták a város életét. Azóta is sok minden történt, ezeket kell majd összegezni. Mindehhez pedig a lakosság segítségét is kérjük – hangsúlyozta Szalay Ferenc az évfordulós programszervezéssel kapcsolatosan.

A témáról tartott tájékoztatón a városvezető kiemelte: a Szolnok 950 program kiváló főpróba lehet az Európai kulturális fővárosa címhez.

– Elindítottuk ugyanis a programot, szeretnénk megpályázni a címet – tette hozzá Szalay Ferenc.

– Milyen szép lehetne, ha 2035-ben „főváros” lehetne Szolnok. Ezért dolgozunk – reagált a polgármester szavaira az EKF program felelőse, Szutorisz-Szügyi Csongor.

Mint kiemelte: előtte a Szolnok 950 program a hangsúlyos, melyhez a lakosság ötleteit várják.

Nem határoztunk meg az irányokat, bármilyen tematikájú programötletet be lehet dobni a kosárba. Leginkább ebben a hónapban, de az év végéig várjuk a jelzéseket mindenkitől, aki szeretne hozzájárulni a jubileum tematikájához

– tette hozzá.

Az ötleteket a szolnok950.hu weboldalon várják az illetékesek.

– A felkészülés jegyében elkészült ez az oldal, melyen dolgozunk a kollégákkal. Folyamatosan töltjük a tartalmakat, így például megmutatjuk a 900 éves jubileum különböző emlékeit digitalizált formában – emelte ki Czakóné Gacov Katalin, a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója, a Szolnok950 program felelőse.

– Örömmel várjuk a javaslatokat, hogy milyen tartalmak érdeklik még a szolnokiakat, s természetesen a programsorozat eseményeihez is itt várjuk az ötleteket. A jubileum évében pedig a weboldalon követhetőek lesznek a programok a naprakész eseménynaptárban – mutatott rá.