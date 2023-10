– Igaz, hogy a képmásommal díszített tortából, amivel megleptek, nekem nem maradt, ettől függetlenül nagyon felemelő és megtisztelő volt a minapi tárlatmegnyitó – mondta mosolyogva Szász József. A Nagykörű Galéria századik kiállítása nyílt meg a közelmúltban, mely igazi ünnep volt a település életében. – Komolyra fordítva a szót: valóban különleges, felemelő érzés volt ott lenni azokkal a vendégekkel, akik érdeklődéssel tekintették meg a jubileumi tárlatra összeválogatott képeimet – tette hozzá a galéria művészeti vezetője.

– A jubileumi kiállításra egy három részből álló tárlatot álmodtam meg. Szerencsére sikerült megvalósítani, melyhez sokan hozzájárultak, nekik, ahogy mindig, most is köszönetet mondok. A tárlat képei egyébként javarészt olyanok, melyek eddig nem szerepeltek itt, máshol is csak elvétve. Az első rész női portrékat, aktokat mutat be, a második vonulat a művész és az ábrázolt alany egymáshoz való viszonyát mutatja be, a harmadik képcsoporttal pedig egy elképzelt mediterrán halászfalu életképeit „hoztam el”. S mindegyiktől függetlenül ráadásként egy alkotásommal megemlékezem Szent István királyról is – mutatta be röviden a kiállítás anyagát.

Az egészhez hozzátartozik, hogy a tárlat keretében képekkel, dokumentumokkal, relikviákkal bemutatták a galéria eddigi történetét is. A vendégek közösen visszatekintettek az elmúlt, közel tizenöt mozgalmas esztendőre. Ahogy a művészeti vezető elmondásából kiderült, ez idő alatt festészet, szobrászat, érem- és kerámiaművészet is látható volt, egyéni, páros és csoportos tárlatok követték egymást a falak között.

Kiállítóink száma mostanra megközelíti a kétszázat. Kossuth-, Munkácsy-díjas művészek és első kiállításukat tartó ifjú tehetségek is szerepeltek nálunk

– számolt be Szász József.

S ahogy a művészeti vezető hangsúlyozta: a jövőben is sokan szerepelnek majd. – A jelenlegi tárlat november 26-ig lesz látható, de közben máris készülünk a százegyedik kiállításra, mely a tervek szerint december elején nyílik majd meg. Aztán jöhetnek a következők. Bizakodóak vagyunk a jövőt illetően – tette hozzá reményekkel telve Szász József.