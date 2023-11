Szurmay Ernő életének és munkásságának egy jelentősebb időszakában rendre találkozott Verseghy Ferenccel. Középiskolai tanulmányait a polihisztor költő nevével fémjelzett szolnoki gimnáziumban kezdte, itt is érettségizett, majd a helyi könyvtár igazgatója is lett. Illetve Ernő „bácsi” helyezte új alapokra Szolnokon a Verseghy-kultuszt, például az által is, hogy újjászervezte a kommunisták által betiltott egykori Verseghy (Irodalmi) Kört

Forrás: Verseghy Ferenc Könyvtár