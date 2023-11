A Madách-emlékév adja az apropóját a Damjanich János Múzeum idei utolsó, november 23-án nyíló időszaki kiállításnak. A képzőművészeti tárlat Madách Imre 200. születésének évfordulója alkalmából mutat be válogatást Kass János illusztrációiból, amelyek a szerző Az ember tragédiája és a Mózes című drámájához készültek 1966-ban.

Mint ahogy a sajtóájékozatón is kiderült, a hazai grafikatörténet egyik legnagyobb alakjának rézkarc technikával készült eredeti nyomatai mellett bemutatásra kerülnek az illusztrált kötetek és a Dilemma című animációs film is. Ez utóbbi forgatókönyvéhez is Kass János neve fűződik, hiszen az illusztrátor Madách Tragédiája nyomán írta.

A kiállítást november 23-án délután négy órakor dr. Kaposvári Gyöngyi irodalomtörténész, múzeumigazgató-helyettes nyitja meg. A tárlat két hónapon keresztül, egészen 2024. január 21-ig megtekinthető a Folyosó Galériájában.