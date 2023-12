– Melyek voltak az év leginkább közönségcsalogató programjai?

– A programokon túl a csoportjainkat is kiemelném, ők ugyanis nemcsak a rendezvényeinket segítik, hanem meghatározó közösségek nálunk. Közkedvelt eseményünk a rejtvényfejtő bajnokság, melyre a vármegye számos településéről érkeznek versenyzők. Sőt, erre az alkalomra egy rejtvénykészítő mester minden évben készít feladványokat számunkra. Nagy népszerűségnek örvend továbbá a húsvéti játszóház, amelyhez a művelődési ház környezete legutóbb kicsinek is bizonyult a sok érdeklődő miatt. Jó visszaigazolás ez nekünk, mert ez azt jelenti, hogy valamit jól csinálunk ebben a városrészben. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Szandaszőlősért Egyesülettel szoros kapcsolatban állunk, számos rendezvényt valósítunk meg együtt. Legyen szó például a halételfőző programról vagy éppen a városrész gyermeknapjának lebonyolításáról. Kiemelkedő alkalom volt az idei esztendőben a Családi Tojás (tor)Túra is. Ennek lényege, hogy húsvét vasárnap QR-kódokkal együtt tojásokat teszünk ki több helyszínre, majd rejtvényeket kell megfejteni, amelyek elvezetnek a következő tojásig. A program során bejárjuk és megismerjük egész Szandaszőlőst. Fergetegesre sikeredett még a Szandai Nyár is, teljesen megtelt látogatókkal a Lengyel Antal tér.

– Milyen szervezői munka húzódik meg az egyes események mögött?

– Mindig közösen ötletelünk a kollégákkal. Persze, vannak teljesen elrugaszkodott elképzeléseink, de olyanok is, amelyekből tartalmas programok lehetnek. A művelődési házban hatan dolgozunk, ebből hárman szakmai területen tevékenykednek. Van, aki a kép- és hanganyagokkal, illetve a plakátszerkesztéssel foglalkozik, míg más a rendezvényszervezést koordinálja. Havi szinten vannak kiállításaink, melyek során törekszünk arra, hogy az amatőr művészektől a profi alkotókig mindenki részt vegyen az intézmény életében.

– A kiállítások milyen előkészületeket kívánnak meg?

– Az a tapasztalatom, hogy nem elég egy-két hónappal előre megtervezni azokat, ugyanis már idén tudnunk kell, hogy a jövő év egészében milyen rendezvényekkel készüljünk. Bizony előfordult, hogy azt kellett mondanunk, az adott programnak már nincs helye a 2024-es esztendőben. Jövőre egyébként a terveink között szerepel egy különleges kiállítás, melyet a szandaszőlősi alkotók számára hívnánk életre.

– Főként mely művészeti ágakban jeleskednek a városrészben élő alkotók?

– Ezt nehéz megítélni. A jelentkezések alapján úgy látom, hogy elsősorban a festészet, az agyagozás és a fazekasság iránt érdeklődnek a környék művészei.

– A közösségi szolgálat berkeiben dolgozó fiatalok is segítik a munkájukat...

– Valóban. A szolgálatban részt vevő középiskolás fiatalok nélkül alig tudnánk megrendezni egy-egy programot, mivel rengeteg látogató jön el az eseményeinkre. Nagyon hálásak vagyunk a munkájukért, mindig számítunk rájuk. December elején az ezer munkaórát is meghaladta a tanulók jelenléte, ami egy rendkívül nagy szám. A táborainkat is csak velük tudjuk igazán színvonalasan lebonyolítani.