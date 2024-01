Idén új szolgáltatással, kikapcsolódási lehetőségekkel várja a tagokat a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesülete Szolnokon a Móra Közösségi Térben.

Szomorú tény, hogy egyre több a magányos ember, hiába van chat és telefon, egyik sem pótolja a személyes együttlét élményét. Különösen igaz ez a vak emberekre, akik sokszor nem szívesen ülnek be valamilyen vendéglátóhelyre, kávézóba egy kis csevejre, ez ráadásul egyre költségesebb is. Az időjárás most nem kedvez annak sem, hogy szabad téren, parkokban felállított padokon üljenek össze egy kis beszélgetésre. Ebből kiindulva indította Tere-Fere néven be új programját az egyesület.

Minden hónap negyedik csütörtökén, délelőtt 10 és 12 óra között, valamint délután 14-től 17 óráig bárki, előzetes bejelentkezés nélkül betérhet egy kis közösségi életre, trécselésre. A beszélgetések mellett az érdeklődőket a vakos társasjátékok is várják, valamint lehet teázni, de a résztvevők is hozhatnak magukkal rágcsálnivalót.

Az első Tere-Ferét január 25-én tartották meg, egyelőre kevés érdeklődővel, mivel sok látássérülthöz még nem jutott el a lehetőség híre.

Kissné Kérdő Gabriella, a közösségi tér vezetője elárulta, jó lenne a vakos játékokhoz összecsukható kempingasztalokat szerezni, reménykednek benne, hogy esetleg jelentkezik egy támogató, aki felajánl számukra ilyeneket, vagy pályázat útján tudnak szerezni.