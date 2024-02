Horenka Erika látássérült írónőt látta vendégül a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesülete a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban kedden.

Horenka Erika író (középen) segítőivel, Végh Máriával (balra) és Szabóné Szálka Máriával beszélget műveiről

Fotó: Nagy Balázs

A Tolna vármegyei Tamásiban élő hölgy az egyesület Fények Vakondja irodalmi pályázatán is több alkalommal részt vett, két könyve pedig már nyomtatásban is megjelent.

Szolnokra immár második alkalommal látogatott el, előzőleg múlt év októberében. Pintér Erika, az egyesület munkatársa meghívásának tett eleget, ők ugyanis internetes közösségi csoportból ismerik egymást, tudtuk meg a Kyra Angie művésznéven publikáló alkotótól.

– Írással 1997 óta foglalkozom. Voltaképp unaloműzés gyanánt indult az egész, a faluban, ahol éltem nem nagyon akadt szórakozási lehetőség. A postán viszont lehetett vásárolni romantikus füzeteket, amiket én is olvasgattam. És az a gondolatom támadt, hogy ilyet én is tudnék írni, ezért neki is fogtam egy regénynek – avatott be a kezdetekbe az írónő.

Első könyve Canberrai kalandok címmel 2014-ben jelent meg, a második pedig 2015-ben Soha ​ne mondd, hogy soha címmel. Különféle pályázatokra is küldött be műveket, nem is eredménytelenül.

Mint elárulta, most is dolgozik egy könyvön egy szerkesztővel, amit szeretne az első félévben megjelentetni. De készülőfélben vannak további írások is, és ha minden jól megy, a második félévben is jelenik meg műve.

Emellett persze dolgozik is. Szociális munkás végzettsége van, a Ki-Látás Alapítványnál tevékenykedik elemi rehabilitációs szakemberként és informatika oktatóként. Az alkotómunkára főként hajnalban jut ideje. 2 órakor kel és 6-ig ír, amikor is kelteni kell a 13 éves lányát.

A könyvtárban regényeiről, az alkotómunkáról mesélt, részletek is elhangzottak műveiből. Természetesen a közönség is kérdezhetett tőle.

Azt vallotta: könyvbemutatón már volt korábban is, kimondottan író-olvasó találkozóból viszont ez volt neki az első.