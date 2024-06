Egész napos program számos érdekes kiállítással, tárlatvezetésekkel, sportolási lehetőségekkel, veterán jármű találkozóval, templomi zenés előadásokkal, több helyszínen – így zajlott a Múzeumok Éjszakája a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében szombaton.

Középkori érmekiállítás, Tisza Cipőgyár minden mennyiségben, sportolási lehetőség, veterán járművek és sok nosztalgia – így zajlott a Múzeumok Éjszakája szombaton, Martfűn

Fotó: Mészáros János

Marfűn hamarabb lezajlott a Múzeumok Éjszakája

– Mi egy kicsit előrébb hoztuk ezt a rendezvényt. Martfű egy egykori szocialista város a történelme szerint, nálunk munkaverseny van, a Hold is egy héttel hamarabb kel föl. Komolyra fordítva a szót, azért tartjuk egy héttel korábban, mert azt tapasztaltuk, hogy az utóbbi években a környékbeli településeken is összevonják a Múzeumok Éjszakáját a veterán jármű találkozókkal, és igény is volt erre, szerettek volna hozzánk eljönni minél többen, ezért hoztuk előre – indokolta az országoshoz képest eltérő időpontot Kengyel Éva, az esemény szervezője.

Hangsúlyos szerepet kapott a Tisza Cipő

A város történetét meghatározó gyárral, a Tisza Cipővel kapcsolatban több helyszínen, módon is lehetett nosztalgiázni. A Martfű cipőipari múltját bemutató állandó kiállításhoz több tárlat is csatlakozott.

Farkas Attila magángyűjteményét hozta el az eseményre. Húsz éve kezdte el gyűjteni a Tisza Cipőhöz köthető relikviákat, több,mint 100 különleges tárggyal készült az eseményre. Cipők, irattartók, pohárkészletek, pénztárcák, kitűzők, újságok, a cipőtalpak színmintái, porcelánból készített Tisza cipők, de még cigaretta is szerepel a gyűjteményében.

Fotó: Mészáros János

– Vettem egy sportcipőt, onnantól kezdve elkezdtem gyűjteni, és ez egy megállíthatatlan folyamattá vált. 1942-től vannak itt relikviák, sok olyan tárgy, ami a cipőgyár történetét végigkíséri. A gyártási és előállítási folyamatokkal kapcsolatosak is, de kulturális téren is. A legrégebbi cipő a 60-as évek elején készült, ez egy mintadarab lehetett, soha nem használták ami valamilyen módon kikerült a gyárból – mutatta a különleges darabokat.

Számos programot kínált a martfűi Múzeumok Éjszakája

A programok között szerepelt a Tisza Cipő gyár alatti légópince látogatása, de a tavaly elhunyt Gyurcsek Ferenc szobrászművész és Peres Kinga keramikus alkotóműhelyébe is bepillantást nyerhettek a látogatók. Volt még középkori érmekiállítás nagyrészt a Martfűn talált darabokból, meg lehetett tekinteni a Pécskői család alföldi kerámiagyűjteményét, valamint egy Trinont megidéző kiállítást is. Az események retro diszkóval zárultak.