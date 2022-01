A török élvonal (Süper Lig) 22. fordulójának csütörtök esti mérkőzésén a meglepetésre csupán a tabella 13. helyén álló Ga­la­ta­sa­ray fogadta a Varga Kevint is soraiban tudó Ka­sım­pa­şát. A karcagi származású, 25 éves szélső csapata 2–1-es vezetésénél állt be a 92. percben, majd egy minutummal később egy szemfüles góllal bevette a hazaiak kapuját, kialakítva ezzel a végeredményt. Az isztambuli együttes így is mindössze a 15. helyet foglalja el a 20 csapatos bajnokságban, de a három pontnak köszönhetően legalább már nem a kieső zónában tanyázik.