A 20 éves balszélső, Skulka Botond Vácott, majd Újpesten nevelkedett, legutóbb a cso­port­rivális Salgótarjánt erősítette. A támadó eddigi 42 harmadosztályú mérkőzésén öt gólt szerzett. Szintén leigazolta a TVSE a 19 éves támadót, Bojtos Tamást is, aki a korábban bejelentett, ugyanennyi idős balhátvédhez, Illés Ri­hárd­hoz hasonlóan szegedi nevelésű. Végigjárta a Tisza-partiak korosztályos csapatait, az NB III.-ban eddig 12 meccsen háromszor talált be. További jó hír még a Dorcsák Zoltán vezette szakmai stáb számára, hogy hosszú kihagyás után Kertész Tamás és Barna Béla is felépülőben van, mellyel bővülnek a variációs lehetőségeik.