Előbbi a Heves megyei regionális bajnokságban szerepelt, s végül a dobogó második fokán végzett. A Kis Gábor dirigálta JVSE 31 pontot gyűjtött, nyolc egységgel kevesebbet a balassagyarmati bajnok Talent 2019 SE-nél. Tizenöt meccsükön tízszer győztesként hagyták el a pályát, négyszer kaptak ki egy döntetlen mellett. A gólkülönbségük is remekül alakult (192–92), sőt támadójuk, Szentmiklósi Dániel 50 találatával a gólkirályi címet is bezsebelte.

A csongrádi kiírásban vitézkedő Tiszaföldvár komoly célokkal vágott a szezonjának, ezt sugallták az erősítései is. Nem meglepő, hogy a Szántó Lajos vezette gárda nagyobb megingások nélkül, magabiztosan lett aranyérmes. Tizenöt sikere mellett csupán egyszer kapott ki, sőt a legjobb gólkülönbséggel (178–34) is ők dicsekedhetnek. Ráadásul támadójuk, az 51 gólos Ficsor Richárd a góllövőlistát is megnyerte.

A friss bajnok TiSE a rájátszásba jutást is kiérdemelte, ahol az NB II.-be jutás lesz a tét egy oda-visszavágós párharcban. Regionális bajnok ellenfelüket a sorsolás szeszélye határozza majd meg.