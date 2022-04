– Jakabos Zsuzsanna a keddi Coop-Májusfa Futás egyik vendége volt. Mit szól a szolnoki sokasághoz?

Örülök, hogy itt lehetek, jó érzés látni, hogy ilyen sok fiatalt és az idősebbeket is megmozgatja ez az esemény, akik jókedvvel futnak a kiváló időben. Már több mint hat éve van megállapodásom a Cooppal, amit 2016-ban, a riói olimpia előtt kötöttünk. Mindig szívesen eljövök az ehhez hasonló rendezvényekre.

– Beszéljünk az úszásról, hiszen sűrűnek ígérkezik az idei programjuk is, többek között világ- és Euróba-bajnokságot is rendeznek. Hogyan készül fel mindezekre?

– Télen a hazai edzések mellett háromhetes thaiföldi edzőtáborban voltam társaimmal. Jólesett a környezetváltozás meg az, hogy elmenekültünk a hideg elől. Természetesen nagyon keményen dolgoztunk reggeltől estig. Azóta már a debreceni országos bajnokságon is elindultunk, csapatunk, a Győri Úszó SE 16 érmet szerzett. Én viszont szerettem volna jobban úszni, két bronzérmet gyűjtöttem 100 és 200 pillangón. Szerencsére bekerültem a világbajnoki csapatba.

– A csinos úszóhölgy öt olimpián indult idáig. Vajon a párizsi játékokon is rajtkőre áll, vagy közbe szól majd a babaprojekt?

– Minden bizonnyal lesz olimpia Párizsban két év múlva, de az nem biztos, hogy én is ott leszek. Úgy érzem, mintha most lett volna vége a tokiói olimpiának. Egyelőre nincs párizsi terv. Reméljük, a családunk is bővülni fog valamikor.