Köröstarcsai KSK–Mezőtúri AFC-Syngenta 25–25 (11–14)

Köröstarcsa, 120 néző. Vezette: Paska, Vastag.



Mezőtúr: Lipták – Zalai 4, Andrikó, Dénes Á. 2, Kovács T. 4, Tusjak 4, Zvolenszki 7. Csere: Czikó (kapus), Soós B. 2, Sütő M. 1, Kocsor, Papp K. 1, Sárosi, Schnetter, Tesényi. Edző: Boda Péter.



A mezőtúriak edzője, Boda Péter azt mondta a mérkőzés után: – Az első félidőben megleptük ellenfelünket a teljesen nyitott védekezéssel, és már hét góllal is vezettünk. A folytatásban sajnos több ziccert is elhibáztunk, ellenfelünk pedig felzárkózott háromgólnyi távolságra. A második félidőben is sokat hibáztunk, a hazaiak előbb egyenlítettek, sőt az 52. percben már ők vezettek hárommal. Óriási küzdeni akarással fordítottunk, és az utolsó egy percre már előnnyel tudtunk fordulni. A játékvezetők egy percig engedték támadni a hazaiakat, ami azt gondolom, hogy nonszensz a mai kézilabdában, akik kiegyenlítették hátrányukat. Férfias küzdelemben igazságos döntetlen született.



További eredmények: Algyő–Kunszentmárton 27–36, Túrkeve–Szolnoki KCSE 29–31. Női NB II.: XVI. Ker. KMSE–Mezőtúr 23–21.