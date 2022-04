Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban pénteken ismét megrendezték a Ping pong Night éjszakai közösségi sport bulit. A népszerű, havonként jelentkező programon az asztalitenisz mellett lehetett csocsózni és darts-ozni is. Most is, mint minden alkalommal 10-15 féle társasjátékkal várták az érdeklődőket a sakkon és malmon kìvül. Az egyszerű kártyajátékoktól a bonyolultabb stratégiai, gyorsasági, logikai és parti játékokig, bárki kipróbálhatta tudását és szerencséjét az ingyenes rendezvényen. A játék és a közös élmény lehetőséget biztosított a különböző korosztályok összekapcsolására is.