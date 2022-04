Immár a 19. helyet foglalja el a tabellán a MÁV, miután a Nyíregyházát 1–0-ra, a Békéscsabát pedig 2–1-re győzte le, utóbbi ráadásul idegenben. Ilyesmi legutóbb augusztus 8-án történt, a Tisza-partiak akkor nyertek utoljára vendégként, még Budaörsön 3–2-re. Ha újabb sikert aratnak, akkor hárommeccses győzelmi sorozatról beszélhetünk, amire még nem volt példa a mieinknél a szezonban.

Az előző mérkőzésen Sipos Zoltán rúgta a győztes gólt, aki így hét hónap után talált be újra a bajnokságban. A 21 éves középpályás a remek szezonkezdet után kezd ismét magára találni. Úgy tűnik, az új frizura szerencsét hozott, mert attól kezdve, vagyis a Pécs meccs óta régi önmagát idézi.

– Mások is mondták már, hogy amióta más a hajam, ismét jól megy a játék – árulta el hírportálunknak a fiatal futballista.

– Nem vagyok babonás, de úgy éreztem, minden szempontból meg kell újulnom, egy új Sipos Zoltánnak kell pályára lépnie. Természetesen nemcsak nekem javult a teljesítményem, hanem az egész csapatnak.

Megtaláltuk azt a szisztémát, ami a legjobban fekszik nekünk, és úgy tűnik, a Nyíregyháza ellen átszakadt a gát.

– Majd pedig Békéscsabán is jól játszottunk, kézben tartottuk a meccset, s elhoztuk a három pontot egy olyan együttes otthonából, amelyik október 3-a óta nem kapott ki hazai pályán. Ezt a sorozatot kell folytatnunk, hiszen könnyen lehet, hogy sorsfordító találkozó vár ránk, és a mi helyzetünkben, hiába nincs könnyű meccs ebben a ligában, mégis kötelező a győzelem.

Az biztos, hogy hatpontos találkozóról van szó, mindkét félnek nyernie kell, még az egy ponttal sem mennek semmire. Öt kör van hátra, mondhatni, már a hajrában járunk, így tényleg csak a győzelem ér sokat, a tabella szempontjából, és lélektanilag is.

– Két fontos sikert arattunk, és ugyan még nem vagyunk kint a kútból, de már leselkedünk ki belőle: egy újabb győzelemmel már a fejünket is kidugnánk – utalt a csapat helyzetére Romanek János vezetőedző.

– Nem is akarunk most az ellenféllel foglalkozni, hogy milyen formában vannak, vagy hogy ki az edző. Csak magunkkal törődünk, azzal, hogy olyan szinten játsszunk, mint az elmúlt mérkőzéseken. A Nyíregyháza elleni siker óta a szerencse is megfordult, ez is kellett ahhoz, hogy jó passzban legyünk, s most ezt a hullámot meg kell lovagolnunk.