– Egy nagyon jó csapat ellen sikerült a döntőbe jutást kiharcolnunk – mondta a végső dudaszót követően Földi Sándor, a Jászberényi KSE edzője.

– Sok mérkőzésüket megnéztem, de most játszottak a legjobban. Gratulálok saját csapatomnak is, mert minden játékosom, aki pályára lépett, hozzá tudott tenni a játékhoz. Lépésről lépésre haladtunk előre a szezon során, s most ott állunk álmaink kapujában. Külön köszönet szurkolóinknak, akik hazai pályán elképesztő hangulatot teremtenek a Bercsényiben. Óriási segítséget kapunk tőlük, s az is fontos, hogy egyre többen jönnek mérkőzéseinkre. Óriási lehetőség kapujába érkeztünk, s a Bp. Honvéd ellen sem számíthatunk könnyebb mérkőzésekre. Ráadásul egyszer el kell vennünk a pályaelőnyüket, ha meg akarjuk nyerni a bajnokságot. Márpedig szeretnénk, s ezért mindent meg is teszünk – tette hozzá a rutinos szakember.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó bajnoki döntőben tehát a Bp. Honvéd lesz a JKSE ellenfele. Ami biztos az első meccset szerdán rendezik a fővárosban, a másodikat szombaton Jászberényben