Az alsóházi rájátszás hatodik, egyben utolsó fordulójában a berényi hölgykoszorú igazi ki-ki meccsen 3:0-ra legyőzte a Kispest csapatát, ezzel pedig elkerülte az osztályozót, s kivívta az NB I.-ben maradást. A Deme Gábor vezette együttes így végül a hatodik helyen zárt az idei szezonban.

Jászberény VT–Kispest SE 3:0 (23, 22, 16)

Jászberényi Belvárosi Sportcsarnok, 205 néző. Vezette: Nagy Zs., Szarka J.

Deme Gábor (a JVT vezetőedzője): – Az egész szezonban az volt a célunk, hogy elkerüljük az osztályozót, így örülök, hogy ezt sikerült teljesítenünk. Nyilván ehhez kellettek a rutinosabb játékosaink is, vagyis be kell látnunk, a bennmaradás kiharcolásához nem elegendő, ha csupán fiatal röplabdázókat foglalkoztatunk. Ezért törekszünk rá, hogy jövőre is erősítsék a csapatunkat tapasztaltabb játékosok, de továbbra is a saját nevelésű játékosokra összpontosítsunk, ugyanakkor továbbra sem lesznek profi, azaz fizetett tagjai a keretünknek. El kell mondanom, hogy a Kispest ma nagy tűzzel és jól játszott. Ezzel szemben mi az első két szettben fásultan röplabdáztunk – ezeket szerencsével és Sándor Reni pontjaival nyertük meg. A harmadik játszma ugyan nagyobb különbséget hozott, de amint cseréltem néhányat, az eredményen is meglátszott. Nem voltunk ma megfelelő pszichés állapotban, fáradtak voltunk és nem volt elegendő tűz a játékunkban, de győztünk és most ez a legfontosabb! A szezon során sokat fejlődtek a lányok – különösen Sléder Kitti és Hajdu Lili, míg Kovács Dorka személyében megtaláltuk az első számú feladónkat. Most június végéig edzünk és igyekszünk előrelépni.