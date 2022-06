Az is igaz azonban, hogy a Tisza-parti csapat nem tudta lezárni a meccseit.

Még a győzelmek alkalmával sem, hiszen egyszer sem sikerült tavasszal eggyel több góllal nyerni. Emellett pedig öt olyan találkozó volt, amelyen az együttes vezetett, végül mégsem tudták begyűjteni a három pontot. A Haladás elleni utolsó mérkőzésben pedig benne volt a teljes szezon, mivel 1–1-nél nem sikerült eldönteni a meccset, ugyebár még tizenegyest is hibázott a szolnoki gárda. Talán hiányzott kicsit a rutin, talán a játékosok elfáradtak abban, hogy a 2021–22-es idény utolsó harmadában minden meccsen élet-halál harcot kellett vívniuk.

– Négy játékost emelnék ki, akire abszolút nem lehetett panasz. Hegedüs Lajos egy hibáját leszámítva végig jól védett, Busa Bence az NB III.-ból érkezve is rúgott öt gólt. Gohér Gergő rengeteget segített a rutinjával, és be kell valljam, talán neki hamarabb is szavazhattam volna több bizalmat. Illetve Sipos Zoltán, aki sokszor nyújtott nagyon jó teljesítményt, igaz, az idény közepén neki sem ment annyira a játék. A többieknek is voltak jó időszakaik, másokat is ki lehetne emelni, de talán kevésbé tudtak egyenletesen jó teljesítményt nyújtani. Természetesen a teljes szezont kell nézni, hiszen a tabella nem hazudik. A kiesés az én felelősségem is, de nyilván ahogy a sikereket, a kudarcokat is közösen érjük el – zárta szavait Romanek János, aki elmondta, egyelőre nem tudja, marad-e a szolnoki kispadon.

Érdekesség, hogy inkább a hazai pontvesztések lehetnek emlékezetesek, azonban az együttes az idegenbeli tabellán végzett az utolsó helyen – a hazai 25 ponttal szemben vendégként 13 egység került a gárda neve mellé –, így inkább ebben kell keresni az okokat. A lényeg viszont mindenképp az, hogy ha egy csapat a szezon kétharmadában nem teljesít jól, a maradék időszak nem elég arra, hogy kompenzálja teljesítményét. Ebbe most beleszaladt a MÁV is, így újra meg kell majd próbálnia visszakapaszkodni a másodosztályba.

Újra meg kell majd próbálni visszakapaszkodni a másodosztályba

Még több munkát kellett volna beletenni

Megkérdeztük a szolnoki csapat télen igazolt kapusát, Hegedüs Lajost is, hogyan látta az együttes tavaszi szereplését.

Ha a saját teljesítményemet nézem, jó szezont tudhatok magam mögött, kár, hogy nem volt elég a bennmaradáshoz...

– kezdte a 34 éves hálóőr.

– Ha csapatszinten nézzük, akkor nem kezdtük jól a tavaszt, amit a mi helyzetünkben nem engedhettünk meg magunknak, mert bár utána felvállaltuk a bátrabb játékot, sokat tettünk a kiesés elkerüléséért, a jó hajrá kevésnek bizonyult. Nem szeretem a szerencsére, a bírókra vagy más külső körülményre fogni a kudarcot, magunkban kell keresni a hibát. Talán még több munkát kellett volna beletenni, hogy elérjük céljainkat. Ami a jövőmet illeti, május végén lejárt a szerződésem, így valószínűleg nem maradok, bár biztosat egyelőre még nem tudok mondani.