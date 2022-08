Facultas Tiszafüredi VSE–DEAC 3–2 (0–0)

Tiszafüred, 500 néző

Vezette: Valu Tibor

Gólszerzők: Skulka (46.), Barzsó (73.), Mácsai (74.), ill. Sándor (49.), Kerekes (95.).

Tiszafüred: Tajti – Baranyi, Fehér Zs., Vincze – Háda (Földi, 82.), Mácsai, Csábi (Karika, 46.), Barzsó – Kertész (Barna, 65.), Szabó V. (Nagy N., 65.), Skulka (Tomola, 65.)

Edző: Dorcsák Zoltán.

Tajti bravúros védésével indult a találkozó, majd lassan átvette a játék irányítását a hazai csapat. Az egyre csúszósabb talajon nem alakult ki folyamatos játék. Fordulás után azonban beindult a góleső is. Az első, távolról szerzett füredi találatra még válaszolt a DEAC, 1–1, ám egy percen belül kétszer is eredményes volt a Tiszafüred, nem is akárhogy. Előbb egy 25 méterről, majd mintegy 40 méterről szerzett találattal. A hajrában már csak szépíteni tudtak a vendégek, megérdemelt hazai győzelem született.

Dorcsák Zoltán: Ismét egységes csapatot alkottunk, a játékosok bizonyították, hogy erős ellenféllel szemben is képesek eredményesen játszani...

További eredmények

DVTK II.–BVSC-Zugló 0–2 (0–1), DVSC II.–Eger 4–1 (2–0), Vasas II.–Hajdúszoboszló 2–1 (0–1), Békéscsaba II.–Tiszaújváros 1–5 (1–4), Sényő–Körösladány 0–0, Füzesgyarmat–Pénzügyőr 2–0 (1–0), Hatvan–Kisvárda II. 3–5 (1–4), Putnok–BKV Előre 2–1 (1–1).