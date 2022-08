Egyetlen perc volt hátra a Kunhegyes–Jánoshida találkozóból múlt pénteken, a megyei első osztályú bajnokság első fordulóján, amikor Kovács Krisztián és Kobela Bence, a hidaiak két labdarúgója játékra jelentkezett az oldalvonalnál. Be is cserélték őket, majd hamarjában véget is ért a találkozó a Jánoshida egyértelmű, 2–0-s győzelmével. Igen ám, csakhogy a két játékos közül valamelyiknek nem szabadott volna pályára lépnie, mivel addigra már négyet is cseréltek a vendég jászságiak, és legfeljebb ötöt lehet cserélni. A találkozóról készült jegyzőkönyv is világosan árulkodik erről, a Jánoshida neve alatt hat játékos pályára lépését könyvelték el.

Hírportálunk korábban megírta, a kunhegyesiek jelezték, lehet, hogy megóvják a találkozót. Mint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Labdarúgó-szövetségtől megtudtuk, az óvás hétfőn be is futott hozzájuk, a döntés pedig tegnap délután meg is született az ügyben: jogosulatlan pályára lépés miatt elveszik a győzelmet a Jánoshidától, és a Kunhegyesnek adják.

– Sajnálatos a dolog, gondolkodtunk is sokat, de onnantól kezdve, hogy pályára lépett a hatodik csere, nem volt visszaút – fogalmazott érdeklődésünkre a szövetség igazgatója. Varga Zsolt elmondta, a versenyjogi szabályok világosak, nem volt mérlegelési lehetőségük, a versenybizottság helyt adott az óvásnak.

A megyei igazgató hozzátette, a Kunhegyes helyesen élt az óvás lehetőségével, mivel ellenkező esetben hivatalból is törölték volna az eredményt, így azonban papíron 3–0-s összesítéssel meg is kapják a győzelmet. Az eljárás díja egyébként 10 ezer forint, de ezt az összeget visszakapja a Kunhegyes, mivel a kifogásuk jogosnak bizonyult.

– Minket is megviselnek az ilyen döntések, hiszen a találkozó végi pluszcsere már valószínűleg nem befolyásolta volna érdemben az eredményt. Az viszont bizonyos, hogy az eset után a liga összes csapata nagyon odafigyel majd a cseréire – mondta Varga Zsolt.

Megkerestük az érintett Jánoshida játékos-edzőjét, hogyan látja a történteket.

– Hibáztunk. Én fent voltam a pályán, senki nem figyelt kellőképpen – fogalmazott Antal Gábor. – Elég baj nekünk, hogy elveszik a meccset, de nem szeretném túldramatizálni. Remélem, az élet visszaadja, mindenesetre szeretnénk a pályán helyre hozni. Hosszú még a szezon, jól kell játszani, és nyerni kell a mérkőzéseken – mondta.

Az ügyben megkerestük a Kunhegyest is, Szabó György edző azt mondta, megnézték az MLSZ szabályzatát, ezért számukra egyértelmű volt a dolog, mindezzel együtt nem ők hivatottak dönteni. Nem volt feltétlen szándékuk óvást emelni, és ki is várhattak a döntéssel (mivel azt a mérkőzést követő második munkanapon, 12 óráig kell benyújtani). Hozzátette, nem ilyen meccsekkel szeretnének nyerni, sokkal inkább a pályán harcolnák ki a győzelmeket.

Legutóbb négy éve történt hasonló

– Szinte soha nem szokott előfordulni ilyesmi, mert erre figyelnek a csapatok – mondta Varga Zsolt szövetségi igazgató azzal kapcsolatban, milyen gyakran történnek hasonló esetek. – Benne lehetett, hogy az edző egyben játékos is, de mindez megmutatja a technikai személyzet fontosságát – mutatott rá Varga Zsolt. A legutóbbi hasonló eset még 2018-ban történt egy Tószeg–Fegyvernek mérkőzésen, amelyen a Tószeg elcserélte magát, és akkor is a mostanihoz hasonló döntés született.