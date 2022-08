– Jó erőkből álló DVTK-val játszottunk, és gyakoroltuk az edzésen megtanultakat. Fiatal csapatunk helyt állt, ám kijöttek a rutinból adódó hibáink. A nyitásfogadásunk labilis volt, de nem volt itt Faragó Fanni, aki majd az egyik fő fogadónk lesz. Összességében elégedett vagyok a látottakkal – fogalmazott a szakvezető a klub hivatalos oldalának. A berényi röpis lányoknak egyébként ezután sem lesz sok ideje pihenésre, a napokban ugyanis már a Szolnokkal mérik össze tudásukat, szintén edzőmeccsen.

Deme Gábor lapunknak az új idényben kitűzött célokról is beszélt.

A következő szezont is légiósok és fizetett játékosok nélkül kezdjük meg. Az utánpótlásból próbáljuk feltölteni a keretet, így rendkívül fiatal csapatunk lesz

– mondta.

A játékosok zsenge életkorából viszont több nehézség is fakad a jászberényi együttesnél. A szakvezető által is említett rutinhiány mellett például az is, hogyha egy játékosukat felveszik egy más város egyetemére, akkor jó eséllyel eligazol. Így történt ez most nyáron is Imre Eszter távozása kapcsán, amely elé – mint minden hasonló esetben – nem gördített akadályt az egyesület.

– Szeptember közepén kezdődik az U21-es bajnokság, ami azért fontos, mert ugyanez a csapat áll majd ki. Ez olyan szempontból jó, hogy legalább lesz meccs a lányok kezében, mire kezdődik a felnőtt idény – mondta Deme Gábor.

A csapat célja mindezzel együtt is az, hogy bent­ma­radjanak az NB I.-ben. Hogy ez korántsem egyszerű feladat, megmutatja a tavalyi idény is, amikor a bajnokság véghajrájában tudták meghosszabbítani másodosztályú tagságukat. Ráadásul a kiírás is jelentősen megváltozott, így a 2022–2023-as évadban oda-visszavágó formájában 22 találkozó vár a lányokra.

Persze Jászberényben már dolgoznak – nem csak az erőnlétük, de játékuk megerősítésén is.

– Többet akarunk támadni az elkövetkező szezonban, szeretnénk gyorsabb játékot játszani. Ezt segítendő, bevezettünk pár új figurát is, és bízunk benne, hogy beválnak – fogalmazott Deme Gábor.