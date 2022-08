A Megye I. hétvégi rajta előtt ezúttal a feljutó csapatokkal, valamint az legutóbb pontvadászatban utolsó Kunszentmártonnal foglalkoztunk.

Kenderes – Bajnokként a bentmaradásért

Meggyőző, 14 pontos fölénnyel nyerte meg a megyei másodosztály 2021–2022-es kiírását a Kenderesi VSE. Nem is volt kérdés ezek után, hogy a csapat vállalja-e a magasabb osztályt, készültek is erre az Alföld szívében fekvő városban. Ahol ugyanakkor tudják azt is, hogy a Megye I. más kávéház, így leginkább a bentmaradás lebeg a szemük előtt.

– Mellőzve a nagyképűsködést: tudjuk, hogy nem mi vagyunk a bajnokság esélyesei. Ettől függetlenül hosszú távra tervezünk. Ha sikerül megragadnunk, utána tervezhetünk még előbbre, esetleg a legjobb tíz közé jutni – mondta hírportálunknak Újfalvi Erik, a Kenderes edzője.

– A semmiből hoztuk létre a klubot három éve. Az akkori viszonyok között még nem kellett az utánpótlással foglalkozni, így a másik feladatunk felépíteni a korosztályos csapatokat – emlékeztetett a szakvezető. Szerinte ez azért is fontos, mert gárdája egyik hiányossága a rutin. Mint fogalmazott, a csapat nagyjából fele nem játszott még megyei első osztályú meccset.Ennek rendje és módja szerint meg is próbáltak tapasztalt játékosokkal erősíteni a nyári időszakban. Ilyen igazolásnak számít Bodó Tamás (Püspökladány), Kolompár Róbert (Vámospércs), Ballók János (Tiszagyenda), Lólé Ferenc (Tiszapüspöki).

A hat és fél hetes, heti három edzésből és négy edzőmeccsből álló felkészülésük rendben volt, amit jelez az is: a 24-es keretből átlag 16-an voltak a tréningeken. Az megerősített és felkészített csapatnak kell tehát augusztus 21-én kifutnia a hazai gyepre, méghozzá egyből egy igencsak nehéz ellenfél, a tavalyi negyedik Tószeg ellen.

És hogy miben bízhat a Kenderes a kezdés előtt?

– A meglepetés erejében! És persze a hazai pályában is – mondja Újfalvi Erik. Utóbbiban teljes joggal. A Kenderes az elmúlt három évben mindössze három találkozót veszített saját közönsége előtt.

Cserkeszőlő – A tanulás éve jön

Felemásra sikerült felkészüléssel a háta mögött kezdi az új szezont a Cserkeszőlő. A fürdőtelepülés csapatát betegségek és hiányzások is hátráltatták a nyáron, így több edzőmeccsen is nagyobb vereségbe szaladtak bele. Igaz, később kezdték az alapozást ellenfeleiknél, és bíznak benne, hogy a rajtra összeállnak. A Cserkeszőlő SE a második liga ötödik helyezettjeként jutott fel a Tiszapüspöki visszalépése nyomán.

Papp Zsolt, a csapat edzője hírportálunknak elmondta, sokat beszélgettek arról, vállalják-e az első ligát, végül így tettek. Tegyük hozzá, a Cserkeszőlő nem csupán a fehér asztalnak köszönheti a feljutását, hiszen már korábban is ott kopogtattak az első osztály kapuján, a 2020–2021-es idényben az utolsó fordulóban csúsztak le a feljutásról.Mindezzel együtt sem garantált a bentmaradásuk, de Papp Zsolt ígéri, mindent megtesznek majd a pályán.

– Tanulni szeretnénk elsősorban. Ha sikerül a Megye I.-ben maradnunk, utána látjuk majd, hogy mire van még lehetőségünk – mondta a szakvezető.Amiből erőt meríthetnek, hogy a tavalyi gárdából mindössze ketten – Viczián Ferenc és Majzik Máté – távoztak, cserkére igazolt viszont a Szőke Ármin (Tiszaföldvár), Bencze Attila (Kisújszállás), Nyuli Levente (Lurkó) és Oláh Dániel (Tiszaug).

Kunszentmárton – Új edző, régi csapat

Nem lehet panasz a nyári átigazolási szezonra Kunszentmártonban sem. A KuTE teljes egészében megtartotta az előző szezon játékosait, egyetlen távozójuk sincs. Érkezett viszont Tóth Levente Szentesről, Pecznik Péter Csabacsűdről, Varga István Szarvasról, Balázs Milán Békésszentandrásról, Szűcs Damjánt pedig a Tiszaföldvártól szerezték meg. Az talán a legnagyobb változás: az együttes irányítását Sechna Gábor vette át, aki Békés megyei Csabacsűd kispadját cserélte le a kunszentire. Bár a KuTE legutóbb papíron kiesett a bajnokságból, az Újszász lemondott az első osztályú tagságról, így a tiszazugiak maradtak a megyei élvonalban.

Varga Lajos klubelnöktől megtudtuk, szeretnék is megragadni a lehetőséget, és a 8-12. hely valamelyikére akarnak odaérni. Amennyiben ott folytatják, ahol a legutóbbi – gyenge őszt követő – tavasszal abbahagyták, erre minden esélyük meg is van.