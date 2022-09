Akinek viszont megy a játék, annak nagyon megy: újra győztek a veretlenek. A negyedik fordulóban a hibátlan Besenyszög, a Berekfürdő és a Szolnok Fanatic is nyert. A besenyszögiek legutóbb nyolc-nullra győztek a Tiszaszőlős ellen, most ezt is megfejelték: 14–0-ra lépték le a Kétpó csapatát.

A nyeretlenek sem mutattak új formát. A sereghajtó Cibakháza maradt a tabella alján, csúnyán, nyolc góllal kikapott a középmezőnybeli Nagyivántól. A Rebelog–Jászszentandrás elmaradt. A Tiszaszőlős azonban legalább azt elmondhatja magáról, hogy bár nem nyert, de ki sem kapott, ikszelt a Kőtelekkel.

TISZASAS–KENGYEL3–0 (3–0)

Vezette: Golecz Gábor.

GÓLSZERZŐK: Hábensusz Sz. (6.), Nagy D. (39.), Hábensusz V. (41.).

NAGYIVÁN–CIBAKHÁZA9–1 (4–1)

Vezette: Tóth Kristóf Attila.

GÓLSZERZŐK : Fehér F. (26., 59.), Farkas M. (28., 29.), Márki Zs. (33., 72.), Seres L. (42.), Veres K. (62.), Balogh A. (75.), ill. Balogh Z. (25.).

KIÁLLÍTVA : Kocsis S. (28.).

ÚJSZÁSZ–SZOLNOK FANATIC 0–1 (0–1)

Vezette: Ábel Péter.

GÓLSZERZŐ : Rimóczi Cs. (7.).



REBELOG–JÁSZSZENTANDRÁS

Elmaradt

BÁNHALMA–BEREKFÜRDŐ 2–3 (0–1)

Vezette: Nagy Zoltán.

GÓLSZERZŐK : Sárközi Á. (58.), Borsodi V. (92.), ill. Vig V. (31.), Daróczi D. (53.), Szőke R. (61.).

KÉTPÓ–BESENYSZÖG 0–14 (0–8)

Vezette: Kovács Ferenc.

GÓLSZERZŐK : Suba L. (12., 18., 36.), Szekeres T. (22.), Virág B. (39., 43., 44., 55., 58.), Csabajda (45.), Kis M. (74., 85.), Székely Z. (78.), Hegedűs G. (81.).

TISZASZŐLŐS– KŐTELEK 1–1 (0–1)

Vezette: Fazekas Mihály.

GÓLSZERZŐK : Jónás M. (60.), ill. Gólya E. (22.).

Az ötödik forduló párosításai:

SZOMBAT: Besenyszög–Bánhalma, Berekfürdő–Szolnok Fanatic, Újszász–Nagyiván, Cibakháza–Kengyel, Tiszasas–Jászalsószentgyörgy, 15.30.

VASÁRNAP: Kőtelek–Kétpó, 15.30.

A Rebelog–Tiszaszőlős találkozó elmarad.