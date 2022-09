Szolnok 24 perce

Égi áldás és „éremeső” sportolóink nyakában: Ausztriában és Szegeden is remekelt a csapat

A közelmúltban szeles, esős időjárás nehezítette églovagjaink dolgát az osztrák Thalgauban rendezett ejtőernyős célba ugró világkupán, valamint a szegedi 59. Nemzeti Célbaugró Bajnokság és Mesterbajnokságon is. És bár maradtak el versenynapok, és többen visszaléptek az indulástól is, ám a Magyar Honvédség ejtőernyős-válogatottjának tagjai – akik egyben a Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület versenyzői is – „bevállalósak” voltak, ráadásul mindkét megméretésen remekeltek.

A dobogó első fokán Hirschler Gábor (jobbra) és Csók Levente, a másodikon Bánszki Tamás, a harmadikon Gőgös Péter Beküldött fotó

Az osztrák Thalgauban rendezett ejtőernyős célba ugró világkupán induló negyvenkét csapatból a magyar válogatott a hetedik helyen végzett. Mesterkategóriában Bánszki Tamás százados (MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis) második lett, abszolút kategóriában pedig a harmadik helyezést érte el. Ugyanebben a csoportban Hirschler Gábor zászlós (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis) a hetedik helyen végzett, mesterkategóriában viszont a dobogó harmadik fokára léphetett fel. Ausztria után Szegedre utaztak a magyar ejtőernyősök, ahol az elmúlt hétvégén egy időben zajlott a 23. MATASZ-MEBSZ Kupa, az 59. Nemzeti Célbaugró Bajnokság és Mesterbajnokság, illetve a Kelet-Európa-kupa is. Az időjárás csak az első versenynapon volt kegyes a sportolókhoz. Az ejtőernyős-válogatott tagjai közül Hirschler Gábor – a Romániából nevező Csók Leventével együtt – hibátlan ugrásokkal a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Bánszki Tamás és Gőgös Péter főtörzsőrmester (MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis) a második, illetve harmadik helyen fejezték be a versenyt. A bajnokság főbírája a nemzetközi minősítéssel is rendelkező szolnoki Várnagy Gyula önkéntes műveleti tartalékos alezredes volt.

