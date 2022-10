Vasárnap, 13.00

Facultas Tiszafüredi VSE–Békéscsaba 1912 Előre II.

Az utolsó helyen szerénykednek jelenleg a vendégek, mindössze két győzelem árválkodik nevük mellett, azokat is hazai pályán érték el. Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred edzője szerint ellenfelük szereplése attól függ, kapnak-e az első csapattól játékosokat. Ezt előre nem tudni, és óva inti játékosait az elbizakodottságtól. Állítja: akkor sem lesz könnyű dolguk, ha az alapegyüttes érkezik hozzájuk. Hatvanban nagyon elszúrták legutóbb, nincs mit szépíteni: gyengébb csapattól kaptak ki. Alapvetően mindenki a tréner rendelkezésére áll, de Kalóz Ádám nem bírja végig a meccseket, és Karika Róbert játéka is kérdéses.

Vasárnap, 13.00

Jászberényi FC–Pénzügyőr

A Jászberénnyel még nem fordult elő ebben a bajnokságban, hogy egymás utáni két mérkőzésen is pontot szerezzen. Most ez megtörtént, Lakatos Béla edző véleménye szerint felfelé ível csapata formája. László Krisztián és Nagy Szabolcs is a csapattal edz már, csupán a tartósan sérültek, Fejes János és Kis Gergő nem állnak rendelkezésére. Ilyen bő kerettel még nem dolgozhatott ittléte során. Ellenfele – bár jó formában várja a találkozót – idegenbeli mérlege hagy némi kívánnivalót. Korábban Tiszafüreden nyerni tudtak ugyan, de Karcagon vereséget szenvedtek.

Vasárnap, 13.30

Kisvárda II.–Karcagi SE

Bár a Karcag egyre feljebb kapaszkodik a tabellán – már a hetedik helyen tanyáznak –, nem lesz könnyű dolga a Kisvárda otthonában. A korábban stabil csapat hírében álló hazaiak ugyan az utóbbi hat találkozójuk közül mindössze egyet nyertek meg – legutóbb a tizenhetedik Sényő is nyert pályájukon –, mégsem mehet senki biztosra ellenük. Ám ha Igor Bogdanovics tanítványai hozzák a legutóbbi két meccsükön mutatott formát, győzelmük sem elképzelhetetlen.

Vasárnap, 13.00

Szolnoki MÁV–PTE-PEAC

A vendégegyüttes idegenbeli szereplése nem túl meggyőző, csupán Szekszárdról távoztak győzelemmel. A nyolc mérkőzés óta vereségszériában lévő szolnokiaknak azonban ez csak egy információ, amibe persze bele lehet, sőt kell is kapaszkodniuk Lengyel Béláéknak. Ma már minden mérkőzés élet-halál harc számukra, de nagyon áhítják a győzelmet. Úgy tudjuk, a hazai együttes újszerű felállással próbálja majd felvenni a versenyt a Péccsel.