A Kisér vergődése nem tegnap kezdődött. A csapat az előző évtized végén még az első osztályban vitézkedett, ám a 2019–2020-as – vírushelyzet miatt megkurtított – szezonban nulla ponttal, utolsóként esett ki a Megye II.-be. Ott sem váltották meg a világot: két éve 11., tavaly 14. helyen végzett a gárda, a mostani idényben pedig egyetlen ponttal, mindössze egyetlen rúgott góllal álltak az utolsó helyen az előző, hetedik fordulóban. A nyolcadikban viszont már nem lesznek ott.

– Elfogytunk. Elfogyott az erő, elfogyott az akarat, elfogyott a lelkesedés – mondta lapunknak Lukácsi György, a Jászkisér klubelnöke, akit a visszalépés miértjéről kérdeztünk. A klubvezető szerint több poszton nem tudtak megfelelően erősíteni, volt olyan nyári igazolásuk, aki „tán’ egyszer, ha volt edzésen”. A csapat gerince négy-öt játékos volt. Rájuk lehetett támaszkodni, de egyedül ők is elfáradtak – tette hozzá.

– Eddig is az önkormányzat volt a legnagyobb támogató. A csapat finanszírozását eddig is meg tudtuk oldani, és ezután is meg tudnánk. Az öltözőnket három-négy éve energetikailag korszerűsítettük, nem ez az oka a visszalépésünknek – fogalmazott Lukácsi György, aki a történtek ellenére hisz a folytatásban. – A Bozsik-csapatok – U7, U9, U11 – megmaradnak. Az ificsapat jövője holnap, szombaton dől el, ekkor tartunk megbeszélést, és döntünk arról, lesz-e folytatás. Ami a felnőttcsapatot illeti: tervben van, hogy jövőre újra indulunk, a harmadosztályban. Rajtam és az önkormányzaton nem fog múlni, én amellett vagyok, hogy álljunk bele. A kérdés az: lesz-e legalább húsz ember Jászkiséren – kortól függetlenül –, akik vállalnak hetente legalább egy edzést, hétvégén pedig a szabadidejük egy részét futballra áldozzák?

Mi lesz a jászkiséri játékosokkal?

A Jászkiséri SE felnőttcsapata visszalépett a bajnokságtól, a legalacsonyabb – U7-es, U9-es és U11-es csapatokat a klub továbbra is szerepelteti – erősítette meg érdeklődésünkre az MLSZ megyei igazgatója. Varga Zsolt közölte, jövő héten emelkedik jogerőre az egyesület visszalépése, utána a játékosok szabadon igazolhatóvá válnak.

A 8. forduló párosításai:

Jászapáti–Abádszalók, Jászjákóhalma–Tiszaszentimre, Tiszaföldvár II.–Kunmadaras, Tiszagyenda–Túrkeve, Jászboldogháza–Lurkó Focimánia, vasárnap, 14.00.

Ez a csapat már biztosan nem fut ki idén a gyepre jászkiséri mezben Fotó: Pesti József