Az előző forduló jól sikerült harmadosztályú csapatainknak, a Szolnok kivételével valamennyien begyűjtötték a bajnoki pontokat hazai környezetben. Akkor a tabellán náluk előrébb álló ellenfelekkel szemben diadalmaskodtak, most viszont a kieső helyekhez közel lévő együttesek ellen kell bizonyítani, ezúttal idegenben.

Keleti csoport

FC Hatvan – Facultas Tiszafüredi VSE

Remekül helytáll az idei bajnokságban a Tiszafüred. Az eddigi szereplés túlmutat a szezon előtt megfogalmazott terveken, ám továbbra is a földön igyekeznek járni Dorcsák Zoltán fiai. Bár egy esetleges hétvégi győzelem akár a képzeletbeli dobogóra is röpíthetné őket, csak a soron következő meccsre koncentrálnak. Veszélyes ellenfél a Hatvan, hiába állnak csak a tizennegyedik helyen, utóbbi három találkozójukat egyaránt megnyerték. Barzsó Attila is játékra kész, így teljes a keret a vendégeknél.

Eger SE – Jászberényi FC

Köszönhetően a legutóbbi nagyszerű győzelmüknek, jó hangulatban teltek az edzések a héten Jászberényben. Igyekeznek meglovagolni azt a lelki pluszt, amit a Hajdúszoboszló elleni siker hozott. Bár hasonlóak az esélyek a hazai pályán jól szereplő Eger otthonában, a berényiek bíznak abban, hogy ezúttal feléjük billenhet a mérleg nyelve. Tavaly oda-vissza ellenfelük nyerte kettejük párharcát, itt az ideje megtörni a sorozatot. Lakatos Béla a győztes csapaton ne változtass elvet követve a múlt heti kezdőtizenegyet szeretné pályára küldeni.

Tiszaújváros – Karcagi SE

Bár Sényőn nyert legutóbb a hazai gárda, nem fut túl jó szezont idén. A Karcag viszont elsősorban balmazújvárosi kölcsönotthonában jeleskedik, érdekes lehet, hogy mire mennek egymással Tiszaújvárosban. Egy esetleges nagykunsági győzelem tisztes távolságban tarthatná ellenfelüket. Igor Bogdanovics edző szeretné, ha idegenben is gyűjtögetnék pontjaikat, ebben segítségükre lehet Ibrahima Sidibe, aki letöltötte öt meccsre szóló eltiltását.

Közép csoport

Hódmezővásárhely – Szolnoki MÁV

A vendég együttes minden szempontból kivétel megyénk csapatai közül, hiszen ők a legutóbbi fordulóban is vereséget szenvedtek. Ráadásul a tabella második helyén tanyázó Hódmezővásárhely ellen játszanak, amely mérkőzésre nemigen fogadna senki Tisza-parti győzelmet. Ez lehet a legnagyobb sansza Rokszin ádáméknak, hiszen a helyi gárda tagjai akár le is becsülhetik ellenfelüket. Akárhogyan is lesz , a mieink az esélytelenek nyugalmával léphetnek pályára. Jó hír, hogy minden játékos Romanek János vezetőedző rendelkezésére áll.

Valamennyi NB III.-as csapatunk vasárnap, 15 órakor lép pályára.

Horváth Attiláék (labdával) és jászberényi társai a jó formában lévő Hatvannal mérkőznekFotó: Pesti J.