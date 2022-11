Szolnoki MÁV FC–MTK II. 3–3 (2–2)

Szolnok, 300 néző, vezette: Lovas László.

Gólszerzők: Lakatos (20.), Tömösvári (25., 50.), ill. Törőcsik (6.), Vasvári (45.), Merényi (47.)

Szolnok: Csáki - ANTAL, Tisza, Kiss B. (Iván M. 46.), Gohér, Rokszin (Dudok 83.) - FÖLDI - Lengyel (Pinto 46.), PELLES (Polónyi 88.),TÖMÖSVÁRI - Lakatos (Kanálos 67.) Edző: Horváth Csaba.

Bár maradt kieső helyen, fordulatos, élvezetes mérkőzést játszott a Szolnoki MÁV csapata az NB. III. Közép csoportjában. A szorult helyzetben lévő MÁV ráadásul egy, a tabellán jóval feljebb tanyázó csapattal ikszelt. Az MTK csapata kezdett jobban, góljukat követően még két helyzetet is kihagytak játékosai. A játékrész közepére felpörgött a házigazda és megfordította az állást. Mégsem vonulhattak előnnyel szünetre, mivel egy jogosan megítélt büntetővel egalizáltak a vendégek. Ráadásul a második félidő elején a vezetést is megszerezték, ám az újbóli egyenlítés sem váratott sokáig magára. A hátralevő időben inkább a fővárosi gárda akarata érvényesült, Tisza Kálmánék kontrákra rendezkedtek be, de az eredmény már nem változott.Horváth Csaba: Sokat tettünk ezért a döntetlenért is. Ha végig így játszottunk volna az idény során, most nem itt tartanánk.

Facultas Tiszafüred–Sényő 2–1 (1–0)

Tiszafüred, 400 néző, vezette: Kovács Tamás

Gólszerzők: Fehér (32.), Barna V. (94.), ill. Kapacina (79.).

Tiszafüred: TAJTI - Háda, Fehér, BARANYI, Tomola - Barzsó, Skulka (BARNA V. 78.) Mácsai, Szövetes - Szabó V. (Kertész (71.) Pintér V. Edző: Dorcsák Zoltán.

A fordulatos és izgalmas mérkőzésen a Tiszafüred a hajráig kézben tartotta az irányítást. Játékosai már az első félidőben több ziccert is kialakítottak, kapufát lőttek, ennek ellenére csak minimális előnnyel vonultak pihenőre. Fordulás után továbbra is a házigazdák szája íze szerint alakult a találkozó, amikor a hajrában szinte a semmiből egyenlített a Sényő. Egy ajándékba kapott büntetőből a vezetést is megszerezhették volna, ám Tajti bravúrral hárított, majd jött a csattanó, a lefújás pillanatában szerzett győztes gól.

Dorcsák Zoltán: – Gólokkal kellett volna nyernünk a meccset, majd a végén úgy tűnt, hogy az egy pontnak is örülnünk kell. Szerencsére nem így lett.