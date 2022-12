Karcagi SE–Facultas Tiszafüredi VSE

A július végi első fordulóban fordított szereposztásban viszonylag sima, 3–1 arányú győzelmet aratott a Tiszafüred. Dorcsák Zoltán edző úgy hasonlította az akkori helyzetet a jelenlegihez, hogy akkor még egy erős kerete volt ellenfelüknek, mára pedig igazi csapattá váltak, ami egyértelműen Igor Bogdanovics keze munkáját dicséri. A tréner a Karcagot tartja a mérkőzés esélyesének balmazújvárosi pályájukon, ám nem feltartott kézzel érkeznek majd hozzájuk. Az őszi célkitűzést (1–10. helyezés valamelyike) elérte együttese, nem szeretnének azonban visszacsúszni a tabellán. Márpedig vereség esetén előfordulhat, hogy a tizenkettedik helyen várhatják majd a tavaszi folytatást. A Karcag a Vasas elleni kisiklástól eltekintve hónapok óta nem talál legyőzőre, korábbi formaingadozásuk már a múlté, a dobogót ostromolják mostanság, meglepetést okozna, ha nem nyernék meg a vasárnapi találkozót.

Jászberényi SE–Vasas II

Az őszi szezon közepén valósággal megtáltosodó Jászberény az utóbbi hetekben újra csak hullajtja a pontokat. Az előző négy fordulóban mindössze egy döntetlen a mérlegük – azt is a sereghajtó Békéscsaba ellen érték el – három vereség mellett. Igaz, csak egy pont választja el az együttest a még bentmaradást jelenthető pozíciótól (a három csoport legrosszabb tizenhetedik helyezettje esik csak ki), és mivel Sényő Putnokon játszik, jó esély mutatkozhat az előzésre. Lakatos Béla edző bizakodó, úgy gondolja, hogy lélektani hatása is van ennek az utolsó fordulónak, győzelemmel nemcsak a pontokat lehet begyűjteni, hanem jobb érzésekkel is vonulhatnak téli pihenőre a játékosok.