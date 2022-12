Két azonos mutatóval egyaránt nyolc győzelemmel és két vereséggel álló csapat, az Olajbányász és vendége az Alba Fehérvár találkozott egymással kedd este a Tiszaligetben. Több érdekességet is tartogatott a rangadó, elég csak említeni a Pongó-fivérek párharcát, és azt, hogy Lukács Norbert székesfehérvári nevelésű, de nyártól már az Olaj játékosa. Nem feledve Vojvoda Dávidot, aki hat évadon át a Szolnok egyik kulcsembere volt, ám két éve már a fehérváriakat erősíti. Egy kicsit a játékról is szót ejtve, a mezőny egyik legjobban védekező csapata, átlagban 74 pontot kapó Olajbányász várt a meccsenként 95 pontot termelő Alba Fehérvárra.

Két perc kapkodás után az Olaj kapott lábra, gyorsabban és főként pontosabban játszottak mint vetélytársuk, és Andre Williamson.

ziccerével az 5. percben már 11-4-re vezettek. A folytatásban Jimmy Gavin szórta a triplákat, az első negyed végén már tíz pont volt a hazaiak előnye, 20-10. A továbbiakban annyiban változott a helyzet, hogy a piros-feketék továbbra is jól kosárlabdáztak, míg a vendégek keresték játékukat és pontokat, de az első félidőben nem találták meg azokat. A lényeg, hogy 43-24-es hazai vezetéssel vonultak el a felek a nagy szünetre.

A térfélcserét követően négy perc játék után 50-36-ra felzárkózott fel az Alba, erre Bojan Szubotics egy hármassal válaszolt. Nem adták fel a vendégek, Vojvoda Dávid egymaga 17 pontot dobott a harmadik negyedben, mivel társai is feljavultak 58-55-re zárkóztak fel. A záró felvonásban Szubotics tartotta pontjaival a lelket az övéiben. A 33 percen az egykoron Szolnokon is megforduló Qincy Ford büntetőivel először vezettek a meccsen a fehérváriak, 64-65. A hajrában úgy tűnt, hogy fordít a Fehérvár, hiszen öt pont volt a javukra, 72-77. A hazaiak az azonban egy 10-0-s rohammal fordítottak, az Alba azonban döntetlenre mentette a meccset, 81-81. Az öt perces túlórában is fej-fej mellett haladtak a küzdő felek. A 45. perc végén 91-90-es állásnál Szubotics harmadik triplája pontot tett a rangadó végére.

Így látták a szakemberek a meccset

Gasper Potocnik: – Egy nagyon kemény meccset sikerült megnyernünk egy jó ellenféllel szemben. Már húsz pont előnyünk is volt, de a harmadik negyedben sokat hibáztunk, és az Alba Fehérvár visszajött a meccsbe. A végén fontos támadó lepattanókat szedtünk, ami a győzelemhez segített bennünket. Közönségünknek köszönjük a fantasztikus szurkolást.

Matthias Zollner: – A szolnokiak 25 támadólepattanót szedtek a rangadón, ami megengedhetetlen számunkra, ezzel több esélyt adtunk nekik a pontszerzésre. Ilyen rosszul sikerült első félidő után is volt esélyünk a győzelemre, mert megmutattuk, hogy mi is tudunk jól játszani.