A ­Ferencvárosi Torna Club koordinálásával működő, egyébként nemzetközi Fradi Suliga program ­2019-ben indult útjára. A mostani tanévben kibővült, hiszen négy megyéből – így Bács-Kiskun, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest – vidéki iskolákat is meghívtak.

Megyénkben 12 intézmény vesz részt a programban, köztük mi is szerepelünk – mondta el Lantai Laura, a mezőtúri Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa, egyben a mezőtúri suligások vezetője. Összesen 15, tíz és tizenhárom év közötti lány és fiú a csapat lelkes tagja. – A program neve azt sugallja, hogy ez egy sportbajnokság. Valójában azonban több annál, hiszen nemcsak a pályán elért eredmények számítanak, nem csupán a gólok számával lehet nyerni, hanem a sikeres szereplés feltétele a sportszerűség, valamint az aktív közösségi részvétel is – foglalja össze a program lényegét a pedagógus.

Az egész tanévben tartó bajnokság 6 fordulóból áll a megyében. Az elsőt Jászberényben rendezték, a másodiknak Mezőtúr adott otthont. Ezeken az eseményeken mérkőzések zajlanak a részt vevő csapatok között, közben az éppen „pihenő” fiatalok különböző előadásokat hallgatnak. – Baleset-megelőzés, sportszerűség, fenntarthatóság és drogprevenció témákban zajlanak a workshopok, melyeken pontokat lehet szerezni. Mindezek és a mérkőzések eredményei, valamint az úgynevezett jó cselekedetek alapján alakul ki a végeredmény – magyarázta Lantai Laura.

A mezőtúriak változatos tevékenységeket választottak eddig a jó cselekedetek, vagyis a társadalmi felelősségvállalás jegyében. A program szabályaiban előírt öt alkalomból hármat már teljesítettek.– A magyar népmese napja alkalmából ovikban olvastak meséket a gyerekek a kicsiknek, aztán hátrányos helyzetű gyerekeknek gyűjtöttek ruhákat.

A közelmúltban a madárvédelem témájában tevékenykedtünk. Szakértő segítségül hívtuk Metzker Krisztinát, aki nagyon elkötelezett a természetvédelem felé, s vele együtt saját készítésű madáretetőket helyeztek el a gyerekek a katolikus templom kertjében. Természetesen fel is töltöttük az etetőket, s Krisztina sok hasznos információt osztott meg velünk a téli madáretetéssel kapcsolatban. A jó cselekedeteket az új évben is folytatjuk – tette hozzá végül Lantai Laura. A pedagógus hozzátette: a szakmai részben nagy segítsége Török Imre labdarúgóedző, s emellett a város önkormányzata is támogatja őket. A mezőtúri gyerekek mellett a térségből egy másik csapat is részt vesz a programban, a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai is versengenek a megyebeliek között.