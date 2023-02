Keleti csoport

Tiszafüred – Körösladány

Nem téveszti meg Dorcsák Zoltán csapatát a jelenlegi kiváló helyezése, és mindig csak a következő mérkőzésben gondolkodik. Így lesz ezúttal is, ráadásul a jelenlegi harmadik helyezett ellenfél komoly játékerőt képvisel, amely idegenben is szép számmal csipegeti a pontokat. A vasárnapi derbi után, szerdán az elmaradt BKV Előre elleni, szintén hazai találkozóját pótolja a Tiszafüred legénysége és hiába nem számolgatnak Kalóz Ádámék, tudják, hogy egy jó szerepléssel megalapozhatják a tavaszi folytatást. Eltiltott nincs, Tomola Patrik játéka kérdéses csupán. Könnyen lehet, hogy a tréner nem változtat az előző heti kezdőcsapatához képest, de fél szemmel már a rá három napra következő összecsapásra is tekintenek a fiúk.

Sényő–Jászberény

A Sényőt legutóbb a Tiszafüred verte meg november végén, azóta három meccsen hét pont a mérlege. Talán most van az utolsó esély megállítani őket, különben végképp elveszhet ennek lehetősége. A szabolcsi gárda a még elvi bennmaradást jelentő tizenhetedik helyen áll, de már most nyolc ponttal előzi meg a Jászberényt. Besenyi Gábor megfiatalított együttese egyaránt 3-0-ra kapott ki a DVTK II. és a Füred csapatától is, és nehéz, már-már reménytelen helyzetbe kerül a kiesés ellen vívott harcban, ha pont nélkül marad Sényőn. Persze tudják ezt jól a jászság fővárosában is, mint mondják, ők már a jövő csapatát építik.

Karcag–BKV Előre

Helyezés tekintetében egymás mögött található a két együttes, ezért süthető rá erre is: hatpontos mérkőzés vár felekre Balmazújvárosban a hétvégén. A vendégek esetleges győzelmükkel előzhetnék a Karcagot a tabellán, ellenkező esetben viszont egy kunsági siker ismét a dobogó közelébe repíthetné Igor Bogdanovics tanítványait. Így vagy úgy, de bizonyára jó meccset láthatnak majd a kilátogató szurkolók a tavaszi szezont győzelemmel indító BKV, és az első két mérkőzésén még nyeretlen hazai gárda között.

A Tiszafüred kivételével (13 óra) mindegyik csapatunk 14 órakor kezd vasárnap.,