– A szezon előtt sikerült találnunk egy olyan edzőt Sechna Gábor személyében, akire remélhetőleg hosszabb távon is számíthatunk – számolt be a nyáron történt változásokról Varga Lajos, a klub elnöke. – A mostani idénynek úgy vágtunk neki, hogy a 8–12. helyek valamelyikét céloztuk meg, azonban a várakozások felett teljesítettünk, és a negyedik helyen állunk jelenleg a tabellán. Ez annak is betudható, hogy kialakítottunk egy olyan játékrendszert, ami illik a kerethez, a játékosok alkalmazkodtak hozzá, illetve megtanulták, hogyan kell mérkőzéseket nyerni.

A felkészülés ennek ellenére nem a legmegfelelőbben sikerült, két nagyarányú vereség is becsúszott az edzőmeccseken (Hódmezővásárhely II., 0–7, Gyula, 1–8).

– Ha értékelnem kellene ezt az időszakot, akkor azt mondanám, hogy erős közepesre sikerült – mondta az elnök. – A tesztmérkőzésekre elsősorban edzésként tekintettünk, hogy felkészüljünk a bajnokságra, nem az eredmény volt a fontos. Négy távozónk volt a télen, pótlásukat az ificsapat tehetségesebb játékosaival oldjuk meg.

A KuTe hosszú távú céljai között az szerepel, hogy egy stabil középcsapatot tudjon kialakítani, amely évekig a megyei élvonalban játszhat.

– Elégedettek lennénk azzal is, ha a hatodik hely környékén zárnánk a bajnokságot – jelentette ki Varga Lajos. – Arra törekszünk majd, hogy minél jobb eredményt érjünk el, ehhez javítanunk kell a védekezésünkön és a helyzetkihasználásunkon is.

A KuTe őszi eredményei: KuTe–Szajol 3–3, RSE–KuTe 3–3, KuTe–TiSE 0–4, KuTe–Tószeg 4–2, Jászfényszaru–KuTe 1–3, KuTe–Martfű 2–4, KESE–KuTe 0–2, KuTe–TFC 2–1, KuTe–Cserkeszőlő 2–1, KuTe–Kenderes 3–2, Kisújszállás–KuTe 2–1, KuTe–Jászárokszállás 1–0, Jánoshida–KuTe 2–5, Mezőtúr–KuTe 2–2.