A bajnoki találkozókat továbbra is keddtől péntekig rendezik 17.30-kor és 18.45-kor, tudtuk meg a szervező Szolnoki Sportcentrumtól. VARGA CSABA Első osztály:

Tovább tart a versenyfutás a bajnoki címért a Papírforma és a Stilo d' Oro csapatai között, de a Laune alakulatát sem lehet leírni.

18. forduló: GÉF-PRO–Papírforma 1–3, Laune–Csontos 4–3, ODBE-Cafe Corso–Szolnoki RK 13–1, Danyi Optika–Mozaik Kerámia 1–2, AMT–Stilo d’ Oro 1–3, Dream Team–Nesztor Autó (elhalasztva). 19. forduló: ODBE-Cafe Corso–Csontos 6–2, Laune–Dream Team 15–3, GÉF-PRO–Nesztor Autó 2–2, AMT– Papírforma 2–5, Stilo d’ Oro–Mozaik Kerámia 4–3, Danyi Optika–Szolnoki RK (elhalasztva). A bajnokság állása: 1. Papírforma 46 pont, 2. Stilo d' Oro 43, 3. Laune 40, 4 GÉF-PRO 35, 5. AMT 32, 6. ODBE-Cafe Corso 31, 7. Csontos 28, 8. Mozaik Kerámia 19, 9. Nesztor Autó 17, 10. Danyi Optika 16, 11. Dream Team 12, 12. Szolnoki RK 3 pont. Másodosztály:

Szinte megállíthatatlan a Fire Oil, a bajnokság egyetlen veretlen együttese, újabb fölényes, ezúttal 11 gólos győzelmet aratott. Mögötte azonban óriási a versenyfutás folyik a dobogós helyekért.

15. forduló: No Name No Game–Fegyi Brothers 0–3, Fire Oil–Team Zero 4–2, Non Stop Vill–Népsport 8–4, Bad Boys–Vörös Ördögök 5–0, Vád-Law–SRS 1–2. 16. forduló: No Name No Game–SRS 1–1, Team Zero–Non Stop Vill 2–4, Vörös Ördögök–Fire Oil 0–11, Fegyi Brothers–Bad Boys 1–1, Népsport–Vád-Law 1–1. A bajnokság állása: 1. Fire Oil 48 pont, 2. SRS 31, 3. Bad Boys 30, 4. Non Stop Vill 30. 5. Fegyi Brothers 26, 6. Vörös Ördögök 17, 7. No Name No Game 16, 8. Népsport 14, 9. Vád-Law 9, 10. Team Zero 8 pont.

Harmadosztály:

A listavezető Nehéz SE-t szabadnapos volt a legutóbbi fordulóban előnye azonban nem csökkent, mert egyik üldözője a Bőrizomtömlő váratlan vereséget szenvedett a Grundfoci legénységétől.

17. forduló: Nehéz SE-t–Trakció 5–1, Bőrizomtömlő–Kovács Tüzép 8–0, Grundfoci–Kés Villa Real 1–4, AC BACI–Zöldparadicsom 5–1, Himbi-Limbi–FC Komplex 5–1, szabadnapos: Besenyszög.

18. forduló: Kés Villa Real–Trakció 5–1, Besenyszög–Himbi-Limbi 1–2, Kovács Tüzép–Zöldparadicsom 4–3, FC Komplex–AC BACI 2–3, Grundfoci– Bőrizomtömlő 3–2, szabadnapos: Nehéz SE-t A bajnokság állása: 1. Nehéz SE-t 42 pont, 2. Bőrizomtömlő 37, 3. Kés Villa Real 36, 4. Himbi-Limbi 30, 5. Besenyszög 30, 6. Grundfoci 23, 7. AC BACI 21, 8. Trakció 14, 9. Kovács Tüzép 14, 10. Zöldparadicsom 6, 11. FC Komplex 4 pont.

Szeniorosztály:

Az öregfiúk pontvadászatának rangadóján az éllovas Stabil FC nagyon megszórta a Castrum-Ex csapatát, ezzel magabiztosan őrzi első helyét három fordulóval a zárás előtt. 17. forduló: Keszau–Műszol 6–1, HYAB 4 Cent–Castrum-Ex 0–3, Fire Oil– Oldsmobile 3–0, ZDG Jazz Pub Kft.–Stabil FC 1–7. 18. forduló: Oldsmobile–Műszol 5–2, Stabil FC–Castrum-Ex 8–2, ZDG Jazz Pub Kft.–HYAB 4 Cent 0–18, Fire Oil–Keszau 5–2. A bajnokság állása: 1. Stabil FC 47, 2. HYAB 4 cent 42 3. Castrum-Ex 36, 4. Fire Oil 31, 5. Oldsmobile 21, 6. Keszau 19, 7. Műszol 7, 8. ZDG Jazz Pub Kft. 6 pont