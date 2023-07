– Hogy van a válla?

– Százszázalékos! – vágta rá az olimpikon, sokszoros magyar bajnok, magyar csúcstartó gerelyhajító, akit még 2021 decemberében műtöttek, és akit mint az idei ob favoritját kérdeztünk. – A rehabilitáció rendben megvolt, a vállam teljesen olyan, mint új korában.

– Amit jelez, hogy idén már 80 méter felett is dobott. Hogyan alakult eddig a szezonja?

– Hosszú alapozást csináltunk végig, és valóban, az idényt 80 méter feletti dobással indítottam. Utána viszont besűrűsödött a szezon, többször is dobtam 80 közelében, de alatta, a körülmények sem igazán álltak össze. Most volt egy kisebb, kéthetes lélegzetvételnyi szünet, amikor nem versenyeztem. Hét végén pedig itt az országos bajnokság, ami azért is különösen fontos, mert az augusztusi világbajnokság mellett már a következő Európa-bajnokság és az olimpia kvalifikációjába is számít.

– Amely versenyeken, ha jól sejtjük, indulni szeretne...

– Így van! A világbajnokság már itt is van. Ha az országos bajnokság jól sikerült, és az az egy-két bronz- és silver-fokozatú viadal, amelyeken július közepén indulok, rendben lehet a vb-kvalifikáció. Hogy az ob-n jól szerepeljek, azért is lényeges, hogy az utána következő hetekben nyugodtan készülhessek és versenyezhessek.

– A szombaton 16.20-kor kezdődő versenyszámában mi a fontosabb, az eredmény vagy a ranglistás pont?

– Mindkettő számít. Jó formában vagyok, úgyhogy nem is lehet más a cél, mint győzni, méghozzá nyolcassal kezdődő eredménnyel. Ebben motivációt jelent az is, hogy most versenyezhetünk először az új atlétikai stadionban.

– Ön azon szolnoki atléták közé tartozik, akik versenyeztek már a világ nagy arénáiban. Mit vár a budapesti Nemzeti Atlétikai Stadiontól?

– Kontinensen belül és kívül is jártam nagy stadionokban, és minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy magas szintű komplexumot építettek a fővárosban. Ebbe beletartozik a borítás – amely a legjobbnak számító Mondo rekortánt kapta –, a bemelegítőpálya, a parkosítás. A legmodernebb színvonalon versenyezhetünk, ráadásul a gerelyhajítás a szombati nyitószám, úgyhogy nagy fókuszban leszünk.