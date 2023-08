Jól kezdte a mérkőzés a Tiszafüred, amelynek megvoltak a lehetőségei, egy tizenegyest követően pedig a vezetést is megszerezte. Rengeteg helyzetet dolgoztak ki a Tisza-tó partiak, ráadásul több mint a találkozó felén emberelőnyben is játszhattak. A ziccereket azonban rendre elpuskázták a fürediek, a sors pedig megbüntette őket, hiszen egyenlíteni tudott a második játékrész közepén a Felsőzsolca. A meccs végén azonban Dorcsák Zoltán tanítványai végül megszerezték a győzelmet és a továbbjutást, azonban ha kicsit is pontosabbak, akkor akár hat-hét gól is lehetett volna a két csapat közti különbség.

Magyar Kupa, 1. forduló

Felsőzsolca–Tiszafüred 1–2 (0–1)

Onga, vezette: Tóth Tamás (Vilmányi S., Dr. Kiss A.)

Tiszafüred: Lisztes – Bernáth, Barzsó, Dankó (Mácsai, 61.), Lukovszky (Sallai, 68.), Fülöp K., Papp K. (Nagy Zs., 61.), Erdei, Oláh N. (Varga D., 68.), Szövetes, Nagy D. (Ludvig, 61.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Hankó (64.), ill. Papp K. (33. – tizenegyesből), Barzsó (81.).

Kiállítva: Balogh D. (39.).

Dorcsák Zoltán: – A mérkőzésen sajnos csak a továbbjutást lehet értékelni.