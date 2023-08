Szombat, 17.00

Törökszentmiklós–Szajol

Mindössze a második fordulójánál tart a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei első osztályú focibajnokság, de máris elérkezett az évad egyik várva várt összecsapása: egymásnak feszül a Törökszentmiklós és a Szajol. A szomszédos települések csapatainak rivalizálása régóta színfoltja a térség futballjának, a jelenlegi vármegye I.-es idényben ráadásul mindkét egyesületnél erős csapat állt össze. Mind a Miklós, mind a Szajol győzelemmel kezdte a szezont, előbbi a Lurkó otthonában nyert 5–2-re, utóbbi a odahaza verte 3–2-re a Jászfényszarut.

A két együttes egyébként tavaly nem igazán „szórta meg” egymást, ősszel a TFC 1–0-ra nyert hazai pályán, majd tavasszal egy szajoli 1–1 következett. Most szombaton kiderül, sok gólt, vagy „csak” férfias küzdelmet hoz a derbi – merthogy utóbbi szinte borítékolható...

Mesterszemmel

Gergely Mátyás, a Törökszentmiklós edzője: – Nagy meleg lesz a mérkőzésen, ezért dominál majd, hogy melyik csapat van jobb erőben. Hazai pályán győzelemre törekszünk, rá akarjuk erőltetni a saját játékunkat az ellenfélre. A Szajol a megyei első osztályban minőséget képvisel, ezt bizonyították az első fordulóban is, az egyik dobogóra is esélyes csapat legyőzésével. Készülünk rájuk, olyan támadószerkezettel állunk fel, amellyel érvényesíteni tudjuk az akaratunkat.

Balogh Pál, a Szajol edzője: – Sok sérültünk van, de már az első fordulóban is felforgatott csapattal léptünk pályára. Azonban a játékosaimnak akkor is helyükön volt a szívük, emberhátrányban is fordítani tudtunk a Jászfényszaru ellen. A mostani találkozó más lélektanú lesz. A Törökszentmiklós az előző idényben is erős volt, és az első körben magabiztosan legyőzte a Lurkót. Ez ráadásul egy térségi rangadó, várhatóan sok nézővel. Egy ilyen találkozóra nem kell motiválni a játékosokat, tudják, mi a jelentősége. Ki-ki meccsre számítok, amelyen az a csapat nyerhet, amely koncentráltabb marad.

A forduló további programja: Szombat: Kenderes–Rákóczifalva, Kunhegyes–Jánoshida, Cserkeszőlő–Kisújszállás, Kunszentmárton–Mezőtúr, Jászberény–Lurkó Focimánia, 17.00. Vasárnap: Jászfényszaru–Tószeg, Tiszaföldvár–Tiszagyenda, 17.00.