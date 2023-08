A válogatott csapat tagja a Szolnoki Dózsa 16 éves játékosa, Cseh Maxim, aki már a felnőtt csapatban is többször szóhoz jutott. A másodedző pedig az a Kis Gábor, aki játékosként olimpiai bajnok volt, a Szolnokkal pedig Bajnokok Ligáját és honi bajnoki címeket is nyert.

A magyar és a montenegrói csapattal az Eb előtt egy szegedi tornán is összemérte erejét, ahol a mieink 18–11-re diadalmaskodtak.

Ezúttal is remekelt válogatottunk, amelyben most nem játszott Maxim, a második negyed elején már 6–1-re is vezetett, a folytatásban három gól távolságra feljött az ellenfél, a mieink azonban jó védekezésből kiindulva, a BVSC-s Balogh Botond találatainak is köszönhetően magabiztosan megnyerték a mecset.

– A megérkezésünk óta négy edzésünk volt, rögtön edzettünk egyet, hétfőn kettőt, ma reggel egy átmozgatót – nyilatkozta a vlv-nek Korényi Balázs szövetségi edző. – Volt videózás is, és igyekeztünk tudatosítani a gyerekekben, hogy fontosak a csoportmeccsek az Eb további kimenetele szempontjából. Ők ezt megértették és ennek megfelelően teljesítettek a nyitó mérkőzés legnagyobb részében. Szerintem nagyon jó kezdés volt, jó alapot ad a továbbiakhoz, de a szakmai stáb természetesen e meccs alapján is vizsgálja, hogy miben lehet még fejlődni, illetőleg a következő ellenfél játékára felkészíti a csapatot.

A mieink szerdán este lapzártánkat követően a spanyol válogatottal találkoztak.

Magyarország–Montenegró 11–6 (4–1, 3–2, 2–2, 2–1)

Gólszerzőink: Balogh B. 8., Haverkampf 2, Simon S.