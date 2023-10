Mint hírportálunk korábban megírta, a mieink a portugálok elleni 1–0-s győzelemmel nyitották a tornát, míg vasárnapi vetélytársuk, Líbia 5–4-re kikapott a szerbektől.

– Láttuk játszani a líbiaiakat, labdaügyesek, bizony fel kell kötnünk ellenük a gatyánkat – mondta a mérkőzés előtt Nagy Lajos válogatottunk szövetségi kapitánya.

Pokoli 33 fokos hőségben hamar egymásnak estek a felek, mindkét oldalon futottak és lőttek a játékosok, ám a kapusok, köztük Tajti Bence is, rendre a helyükön voltak. Az első gólra a 23. percig kellett várni, ekkor Lovász Bence egy lecsorgó labdát négy méterről lőtt a líbiai a kapuba, 1–0. A folytatásban kimaradtak helyzetek mindkét oldalon, a 40. percben azonban kihagyott a védelmünk, az észak-afrikai csapat pedig egy szép kombináció végén kiegyenlítette hátrányát, 1–1. Már-már úgy tűnt, hogy döntetlenre végződik a meccs, amikor az utolsó másodpercben Csocsánszki Dávid passzát a jól érkező Kiss Gábor mintegy kilenc méterről futtából a líbiai kapuba lőtte, 2–1.

– Az történt, amire számítottunk, hiszen a szerbek ellen sikerült feltérképezni a líbiaiakat: ez egy jó erőkből álló csapat, több jó játékossal – mondta az origo.hu-nak Nagy Lajos szövetségi kapitány.

– Volt azonban olyan, ami nem úgy működött, ahogy megbeszéltük, ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az első gól után nem tudtuk belőni a másodikat. Azonban a mentális erőnket mutatja, hogy a kapott gól után feljebb kapcsoltunk, és a legvégén be is tudtuk lőni a győztes találatot. Ha nem is ma mutatta a csapat a legjobb játékát, de annak nagyon örülök, hogy láttam a küzdőszellemet és az egységet a játékosokon.

Magyarország–Líbia 2–1 (1–0)

Gólszerzők: Lovász (23.), Kiss G. (50.), ill. Bilal Mohammed (40.)

A H jelű négyesben éllovas nemzeti csapatunk kedden 19.15-kor a szerbek ellen zárja a csoportküzdelmeket.