A nemzeti csapatban négy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kötődésű játékos is helyet kapott, így a jászárokszállási Szabó Alex, a jászboldogházi Csinger Márk, a martfűi Fehér Csanád és a rákóczifalvai Komáromi György is pályára léphet az októberi mérkőzéseken. Az U21-es együttes szeptemberben 2–0-ra a kazahokat, 3–0-ra pedig Máltát is legyőzte az Eb-selejtezőben.

A mieink október 13-án Skócia ellen idegenben, 17-én pedig Belgiummal szemben hazai pályán, a Szusza Ferenc Stadionban lépnek pályára.