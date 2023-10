Merthogy a két együttes alaposan megszokhatta egymást a közelmúltban. Ismeretes, az Olajbányász az „egyetemisták” elleni helyosztóval zárta az előző idényt, ami akkor négy, egymást követő, Debrecennel játszott összecsapást jelentett. Néhány hete felkészülési meccsen is fogadták a hajdúságiakat, majd most ismét, ezúttal már az új évadban csap össze két gárda. Mint beszámoltunk, az Olaj két győzelemmel kezdte az idényt. A DEAC ellenben vereséggel nyitott az Oroszlány ellen, 59–80, majd a KTE ellen nyert, 79–71.

Ül a mottó akkor is, ha azt nézzük, mi várható a két együttes palánk alatti csörtéjében. Ott ugyanis két jó ismerős csap össze: az előző idényben még a Tisza-partiaknál légióskodó Andre Williamson, illetve az akkor és most is a piros-feketéknél játszó Révész Ádám.

– A DEAC nagy vereséggel kezdte az idényt, utána azonban egyből javítottak, ráadásul utóbb értékes győzelmet szereztek, hiszen a Kecskemét rutinos csapatát verték meg. Úgy vélem, az a debreceniek igazi arca – mondta el várakozásait a mérkőzés előtt Révész Ádám. Az előző, Sopron elleni találkozón 15 pontot és 8 lepattanót szerző center hozzátette, a DEAC jól igazolt, kiváló játékoskerettel rendelkeznek, így a legjobb tudásukra lesz szükség ellenük.

– Tavaly edzéseken is végig egymást fogtuk Andre-vel, úgyhogy elég jól kiismertem. Bár Debrecenben a négyes poszton játszik, úgy készülök, hogy sokszor összecsapunk – mondta a pikánsnak ígérkező párviadalról az Olaj-játékos. – Bízom benne, hogy meg tudom őt állítani. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy „leszedem” a pályáról, hiszen kiváló játékosról van szó, de mindent megteszek. Állok elébe a feladatnak! – fogalmazott. Révész Ádám hozzátette, hazai pályán nem is lehet kérdés, hogy a győzelem a céljuk. Bíznak abban is, hogy a szokatlan csütörtöki időpont ellenére sokat eljönnek a mérkőzésre.

S ha már ismerős arcok: a találkozón a klub köszönti majd első, 1991-es bajnoki címének vezéralakját, a 60. születésnapját ünneplő Berkics Lászlót. Kijárna hát a csapatoktól egy „királyi” előadás csütörtökön.

Az Olajbányásznál továbbra sem bevethető az ujjtöréséből gyógyuló Lukács Norbert, valamint a térdproblémával küszködő Demajeo Wiggins játéka is erősen kérdéses.

További párosítások, NB I. 3. forduló: Péntek: NKA Pécs–ASE, 19.00. Szombat: Bp-i Honvéd–SZTE-Szedeak, Alba Fehérvár–OSE, 17.00, Körmend–Sopron, 17.45, Falco–Kaposvár, 18.00. Kedd: ZTE–KTE, 18.00.