– Számomra a csúcs, hogy számítanak rám és játszhatok a nemzeti csapatban, ami egyben óriási megtiszteltetés – kezdte Gréta. – Nagyon jól érzem magam a válogatottnál, a szakmai stáb és a társaim is bíznak bennem, befogadóak és segítőkészek, én pedig igyekszem megfelelni az elvárásoknak.

Előbb a világbajnoki és Eb-címvédő norvégok csapatának lőtt négy gólt Debrecenben, majd a következő fordulóban az osztrákoknak is beköszönt a schwechati meccsen.

– A norvégok soraiban szinte mindegyik játékos világsztárnak mondható, óriási élmény volt ellenük játszani, ráadásul közel ötezren szurkoltak nekünk a Főnix Arénában. Igaz, hét góllal kikaptunk, de volt a meccsnek egy pillanata, amikor 14–14--es állást követően az én átlövésemnek köszönhetően egy rövid időre átvettük a vezetést. Nem akarok nagy szavakat használni, de a gólom után átfutott az agyamon, hogy ezekért a pillanatokért érdemes dolgozni. Tudom, hogy nagyon sok még a tanulnivalóm, nagyon örülnék, ha ott lehetnék a világbajnokságon.

– Alig másfél hónap múlva indul a dán–norvég–svéd közös rendezésű vb. Addig miben kell fejlődniük, és mi a programjuk?

– Sok munka vár ránk, ezt mindig hangsúlyozza Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is. Főként az összeszokás, a védekezés és a visszarendeződés, ezek most a legfontosabb kritériumok számunkra. Úgy tudom, hogy a november 30-i vb-nyitányig játszunk még a németekkel tesztmérkőzéseket. A jövő hétvégén pedig folytatódnak a bajnoki küzdelmek. Közben tanulni sem árt, hiszen másodéves vagyok a Nyíregyházi Egyetem szakedzői szakán.

– Akkor nincs pihenő?

– Két nap pihi volt, amiből egyet barátommal, a szintén a kézilabdás Pulay Gabival töltöttem. Szerdán este már edzés várt rám a klubcsapatomban, Kisvárdán. Eddig hat meccset játszottunk, három győzelem, egy döntetlen és két vereség a mérlegünk, ezzel az ötödik helyen állunk. Mindez annak köszönhető, hogy jól sikerült a felkészülésünk, kedvező volt a sorsolásunk és jó a kohézió a csapatunkban. Meglátjuk, hogyan sikerül majd a folytatás, messze még a vége, hosszú a szezon.

– A statisztikája szerint hat meccsen 46 lövésből 26 gólt lőtt, ami 57 százalékos teljesítmény. Elégedett?

– Lehetne jobb is, de azért dolgozom, hogy meccsről meccsre javuljon a teljesítményem. Jövő héten a Fradi otthonában játszunk, remélem, a Népligetben is meg tudom mutatni, hogy mit tudok.

– Említette, hogy a válogatottban is szeretne minél nagyobb szerepet kapni, arra is gondolt, hogy a következő szezonban olyan klubban játszana, amely a nemzetközi színtéren is érdekelt.

– Jó lenne szinte minden héten magas hőfokú mérkőzéseket játszani, szerintem minden játékosnak az a vágya, hogy megmutassa magát a nemzetközi mezőnyben is. A szezon végén lejár a szerződésem, nem foglalkozom a váltással, egyelőre az foglalkoztat, hogy bekerüljek a vb-csapatba, és együtt harcoljuk ki a párizsi olimpiai részvételt.